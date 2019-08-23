Крутість гарантована: модні тренди для школярів 2019-2020

1 вересня вже зовсім близько, і підготовка до навчального року в самому розпалі. Від ручок і зошитів до рюкзака і форми – кожен батько знає, що для школяра тут дрібниць не буває.

Як і те, що для дитини вкрай важливий дизайн його шкільного приладдя та одягу. Щоб навчання було не тільки корисним, а й стильним, OBOZREVATEL і ТРЦ Dream Town підготували головні тренди шкільної моди 2019-2020.

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ОДЯГ І ВЗУТТЯ

Хоча батьки в першу чергу при виборі одягу і форми звертають увагу на якість і ціну, не меншу увагу варто приділяти модним трендам і перевагам самої дитини.

Згадайте, як не хотілося йти до школи через немодну шапку або малюнок на светрі, який не подобається. І хоча сучасні діти дуже просунуті в технічному плані, тут все як і раніше. Незалежно від віку кожен школяр хоче виглядати нарівні зі своїми однокласниками і при цьому проявити свою індивідуальність.

Крім того, так ви можете показати дитині, що її думка важлива для вас, а це, кажуть психологи, дуже важлива. У дитини ж буде позитивний настрій для навчання – в загальному, суцільні плюси. Отже, яка ж шкільна мода 2019-2020?

Форму цього року в Україні скасували, однак шкільний дрес-код скасуванню не підлягає. Це так чи інакше повинен бути стриманий стиль. Діти ніколи не любили класику, проте і класика вже не та.

"Сувора класика приїлася. Сучасний тренд – це стильна класика. Обов'язково йдуть якісь декоративні елементи, які роблять річ стильною", - говорить менеджер товарної категорії магазину "Антошка" Ольга Тахтарова.

Зараз виробники пропонують безліч елегантних моделей, які школярі охоче носять.

Для хлопчиків

"Для хлопчиків популярний стиль кежуал – штани, джемпери. Сорочки залишаються, але не класичні, а з якимось малюнком, з якимись аксесуарами – цікавими ґудзиками, якимись запонками. Діловий стиль, але не класика", - зазначає Тахтарова.

Для хлопчика-першокласника варто придбати комплект. Це буде піджак, брюки і жилет. Їх можна комбінувати з джемперами, водолазками і сорочками в залежності від сезону і переваг самого школяра.

При цьому краще, щоб вони були однотонні й в пастельних спокійних тонах. На думку психологів, занадто барвистий одяг заважає самим маленьким учням концентруватися.

Для учнів старшого віку варто зробити вибір на користь костюма-трійки. Штани можуть бути класичними зі стрілками, завуженими або лаконічними джинсами. Новинка сезону 2019-2020 – спеціальні кріплення для регулювання довжини брюк.

З верхом вже можна експериментувати – сорочка, сорочка плюс светр з V-подібним вирізом, сорочка плюс жилет, світшоти з улюбленим супергероєм або стильним принтом-фразою, емблемою і т.д. Ще один новий модний тренд для хлопчиків – піджак-блейзер, трикотажний тренч з налокотниками і накладними кишенями.

Для дівчаток

Для дівчаток молодшої школи будуть актуальними комплекти - піджак, брюки, жилет і спідниця. Все це можна комбінувати з блузами і водолазками. Також на полицях магазинів велика різноманітність суконь і сарафанів, декорованих рюшами, воланами, накладними кишенями.

"У дівчинки стандарти в шкільному одязі більше наближені до класики. Це стильні штани, піджаки вкорочені, блузки нестандартні. Обов'язково має бути присутньою якась декоративна деталь, яка буде виділяти річ серед інших – гарний комір, бант, мереживо, декоративна строчка, оригінальні ґудзики. Це актуально починаючи від першокласників і закінчуючи старшою школою", - звертає увагу менеджер "Антошки".

Виробники в шкільному році 2019-2020 традиційно пропонують клітку в різній колірній гаммі. Однак Тахтарова зазначає, що великою популярністю у дівчаток цей принт не користується. Як і здавалося б модний світовий тренд плісирована спідниця – це класика, проте не на всіх добре виглядає. Популярніше спідниці сонце-кльош і олівець.

Ще одна особливість – хоча виробники і дизайнери трендовим вважають бордовий колір, в Україні він один з найменш затребуваних. Зате в моді синій і блакитний для костюмів і білий, молочний, кремовий для блуз і сорочок.

При цьому дизайнери зараз приділяють максимум уваги комфорту дітей і практичності крою і тканин.

Що стосується взуття, найменшим дістається класика, в старшій школі править бал кежуал.

"Якщо дитина йде в 1 клас, батьки намагаються купувати якісь класичні моделі – туфлі чорного кольору. Старші діти вже вибирають самі. В основному це вже кежуальні кросівки чорного кольору або кольорові. Це йде як шкільне взуття та взуття на кожен день", - каже Яна Коровайний, керуюча магазином Intertop Kids.

"За фасоном класичного взуття – вибір різний. Але суворої класики немає. Йдуть моделі з круглими носочками акуратними. Класика стала зручнішою і стильнішою", - зазначає Яна.

І, звичайно ж, не можна забувати, що якість – добре пошиття і натуральні тканини – те, що ніколи не виходить з моди. Крім того, дитині повинно бути комфортно, адже вона одягне цю річ або взуття не раз і не два. Якщо вже при примірці десь щось тисне, сковує рухи, краще відмовитися від покупки.

ШКІЛЬНЕ ПРИЛАДДЯ

Не менш важливо і шкільне приладдя. Рюкзак, зошити, щоденник, ручки, пенал – це те, чим дитина користуватиметься кожен навчальний день.

У навчальному році 2019-2020 все наймодніше те, що саме блискуче. А також напівпрозоре і прикрашено різними декоративними матеріалами на кшталт паєток, блискіток або штучного хутра. Це стосується пеналів, ручок і рюкзаків.

Найбільше новинок серед пеналів. Бум серед школярів цього року на неонові пенали, каркасні, триповерхові і навіть чотириповерхові.

"Увійшли в моду каркасні пенали – розкладні з жорстким верхом. У такій пенал поміщається все, це зручно і дітям дуже подобається", - менеджер товарної категорії магазину "Антошка" Ольга Тахтарова.

Рюкзаки в моді голографічні, рюкзаки-сумки (можна носити і як рюкзак, і як сумку). Ну а якщо ви купите рюкзак з power-банком всередині – захват і дитини, і однокласників буде гарантований.

На другому місці вічний тренд – принти. І на пеналах, і на рюкзаках, і на зошитах з альбомами. Малюки люблять з зображеннями героїв мультфільмів, старші діти – зірок серіалів і шоу-бізнесу, тему космосу, хай-теку, яскраві тропічні принти. Зробили свій вплив і соцмережі. Наприклад, є варіанти написів на зошитах на кшталт "Не читай коментарі – вір в себе".

Оцінить дитина і модні магнітні закладки. І якщо попросить, щоб рюкзак, сумка для спортивного взуття і пенал були в одному стилі, варто погодитися – це в тренді.

Тут також не слід забувати про співвідношення ціна-якість-дизайн. Ідеальне співвідношення збереже нерви і кошти батьків. Школяр у свою чергу буде щасливий, що його улюблені речі не втрачають зовнішній вигляд. Такі можна придбати на Шкільному Маркеті в ТРЦ Dream Town до 31 серпня. Відвідавши ярмарок, можна заощадити час, гроші і зібрати стильний лук для свого школяра.

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