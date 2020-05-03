Кристали: що це та як вони утворюються. Урок з хімії за 8 клас

Кристали – це тверде тіло, де молекули з’єднуються разом у повторюваному малюнку. Має вигляд багатогранника з плоскими гранями, які перетинаються по ребрах. А точки перетину утворюють вершини. З кристалів складаються сніг, крига, цукор тощо.

Утворення кристалів

Процес утворення кристалів називається кристалізацією. На появу зародків впливає переохолодження, підвищення концентрації розчину, присутність сторонніх уламків кристалів. Це спрощує початок кристалізації.

Кристали утворюються в природі, коли рідина охолоджується і починає твердіти. Деякі молекули рідини збираються разом і поєднуються за повторюваним малюнком. Якщо рідка порода магма охолоджується повільно, то можуть утворюватися кристали. Таким чином з’являються алмази, рубіни та смарагди.

Є й штучний спосіб утворення кристалів. Їх виробляють з розплавів розчинів або газу. Для кожного мінералу існує особливий технологічний спосіб. Детальніше про способи утворення можна прочитати в підручнику з хімії за 8 клас Н.М. Буринської.

Властивості кристалів

Кристали можуть мати плоскі поверхні. Їх називають гранями. Вони можуть утворювати геометричні фігури: трикутники, прямокутники та квадрати. Існує сім основних кристалічних форм, які називають гратами. Це кубічні, трикутні, триклінічні, орторомбічні, шестикутні, тетрагональні та моноклінічні.

Характерні особливості кристалів:

стала температура плавлення і кристалізації;

пружність;

анізотропія (відмінність фізичних властивостей у різних напрямках);

викликають дифракцію рентгенівських променів (з початкового пучка променів виникають вторинні відхилені пучки тієї ж довжини хвилі, що з'явилися в результаті взаємодії первинних з електронами речовини).

Типи кристалів

Сніжинки. Це крижані кристали, які утворюються високо в хмарах, коли вода замерзає.

Часові. Використовуються в годинниках, щоб тримати точний час. Коли електричний струм посилається через кристал, він вібрує з дуже точною частотою.

Кварц. Один із найважчих загальних корисних копалин. Поширений у земній корі. Аметист – це фіолетовий тип кварцу.

Алмази. Один з найцінніших мінералів на Землі. Це найтвердіша речовина на землі. Використовується для спеціальних інструментів, таких як алмазні пилки. Алмаз – форма елемента вуглецю. Вагу алмазів вимірюють каратами. В Україні ювелірні магазині їх називають діаманти.

Кристал Кварц milady-24.ru

Цікаві факти про кристали:

наука про вивчення кристалів та способів їх формування називається кристалографія;

алмаз є однією гігантською молекулою, виготовленою з безлічі атомів одного елемента;

рідкі кристали використовуються для виготовлення екранів комп’ютерів;

деякі живі організми здатні виробляти кристали.

Якщо вам дали виконувати тестування чи задачі з підручника, а ви не зовсім розумієте, як це зробити, то скористайтеся ГДЗ та відповідями з хімії за 8 клас.