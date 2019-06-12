Кращі студенти українських вишів отримають стипендію імені Героїв Небесної Сотні

З 1-го вересня 2019 року почнеться виплата академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні. Про це вчора, 12 червня, повідомили на сайті МОН.

Міністерка освіти і науки Лілія Гриневич зазначила: "Цими стипендіями ми хочемо підтримати активну й цілеспрямовану молодь, яка не стоїть осторонь важливих суспільних процесів, а навпаки – докладає всіх зусиль, щоб їх основою були ті цінності, за які боролися Герої Небесної Сотні. І в той же час це – наша шана Героям, які загинули за вільне майбутнє України. Усі номінації названі на честь наймолодших Героїв Небесної Сотні".

Стипендіати отримуватимуть 2480 грн (для ЗВО ІІІ-ІV р.а.) або 1900 грн (для ЗВО І-ІІ р.а.) щомісяця протягом навчального року. Наступного року будуть обрані інші кандидати на стипендію. Кожен виш зможе подати одного кандидата за кожною спеціальністю.

На сайті МОН також повідомляється, що призначено по 5 стипендій за спеціальностями:

"Агроінженерія" – імені Героя Небесної Сотні Дмитра Пагора;

"Архітектура та містобудування" – імені Героя Небесної Сотні Олександра Плеханова;

"Інженерія програмного забезпечення" – імені Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського;

"Психологія" – імені Героя Небесної Сотні Юрія Дяковського;

"Економіка" – імені Героя Небесної Сотні Дмитра Чернявського;

"Військове управління (за видами збройних сил)" – імені Героя Небесної Сотні Івана Тарасюка;

по 3 стипендії за спеціальностями:

"Географія" – імені Героя Небесної Сотні Ігоря Костенка;

"Сценічне мистецтво" – імені Героя Небесної Сотні Сергія Нігояна;

по 2 стипендії за спеціальностями:

"Фізична терапія, ерготерапія" – імені Героя Небесної Сотні Василя Мойсея;

"Залізничний транспорт" – імені Героя Небесної Сотні Владислава Зубенка.

Відбір студентів буде проводитися вищим колегіальний органом студентського або курсантського самоврядування. Далі за розгляд кандидатур візьметься Конкурсна комісія. До її складу, крім представників міністерств, які мають в підпорядкуванні виші, увійшли й члени родин Героїв Небесної Сотні.

Список стипендіатів цього року вже опубліковано.

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