Батько 9-річного школяра, житель Києва, Олексій Давиденко звернувся до влади і закликав краще заборонити замовляти повій по телефону із залу Верховної Ради, ніж не дозволяти дітям користуватися гаджетами в школах.

Так чоловік на Facebook-сторінці відреагував на пропозицію народного депутата Олексія Гончаренка заборонити користуватися телефонами в школах України, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Ви краще собі забороніть хв*йд замовляти з телефону прямо із залу ВРУ, в примітивні ігри грати на телефонах під час розгляду законів, листуватися з метою "рішалова", крадіжки в держави і наживи", – обурився Давиденко.

Син киянина навчається в одній з приватних столичних шкіл. За його словами, у навчальному закладі обмежене користування телефону до 16 годмн для всіх учасників освітнього процесу, проте під час уроків учні можуть використовувати шкільні планшети.

Батько українського школяра гнівно звернувся до влади через заборону мобільних www.pravmir.ru

"Немає ніяких заборон в школі. Є просто єдині для всіх правила користування телефонами в школі і прозоре покарання за порушення. Головне. Не можна нікому.

Директор і першокласник – у рівних умовах. Без всяких законів і загальнонаціональних заборон наша школа практично повністю вирішила проблему користування мобільними телефонами в школі", – додав Давиденко.

Тому чоловік запропонував повністю заборонити користуватися гаджетами народним депутатам у стінах Верховної Ради, а в разі трьох порушень – нехай здають мандат на стіл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Гончаренко у прямому етері ObozTV прокоментував свій законопроєкт про заборону гаджетів в українських школах.

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