"Краще не стане!" В Україні ЗНО з математики назвали проявом комунізму

Колишній глава Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук назвав ЗНО з математики, яке стане обов'язковим із 2021 року, проявом комунізму.

Як написав освітянин на Facebook-сторінці, впровадження обов'язкового тестування з математики не вплине на якісне покращення знань у школярів, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Якщо, запроваджуючи обов'язкове ЗНО, ставиться мета домогтися рішучого покращення математичних знань у випускників шкіл – то це рівносильно меті побудови комунізму. Бо, по-перше, у переважної більшості відсутня мотивація вивчати математику. По-друге, примусити навчатися можна, але це реальної користі не принесе", – наголосив Лікарчук.

В Україні ЗНО з математики назвали проявом комунізму

За його словами, мотивації вивчати математику обов'язкове ЗНО з цього предмету не дасть. Мотивувати може лише вчитель. Але, на думку Лікарчука, такі педагоги "зникають, як мамонти".

"Між іншим, тест з української мови та літератури обов'язковим для випускників шкіл став кілька років тому. Чи поліпшилися суттєво знання після цього? НІ. Цьогорічні результати ЗНО про це переконливо свідчать. Тож не потрібно, як кажуть у народі, шукати сокирку під лавкою. Вона не там лежить", – додав ексглава УЦОЯО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчитель жорстко виступив за скасування ЗНО з математики.

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