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"Краще не стане!" В Україні ЗНО з математики назвали проявом комунізму

1.3т
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Колишній глава Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук назвав ЗНО з математики, яке стане обов'язковим із 2021 року, проявом комунізму.

Як написав освітянин на Facebook-сторінці, впровадження обов'язкового тестування з математики не вплине на якісне покращення знань у школярів, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Якщо, запроваджуючи обов'язкове ЗНО, ставиться мета домогтися рішучого покращення математичних знань у випускників шкіл – то це рівносильно меті побудови комунізму. Бо, по-перше, у переважної більшості відсутня мотивація вивчати математику. По-друге, примусити навчатися можна, але це реальної користі не принесе", – наголосив Лікарчук.

В Україні ЗНО з математики назвали проявом комунізму

В Україні ЗНО з математики назвали проявом комунізму

За його словами, мотивації вивчати математику обов'язкове ЗНО з цього предмету не дасть. Мотивувати може лише вчитель. Але, на думку Лікарчука, такі педагоги "зникають, як мамонти".

"Між іншим, тест з української мови та літератури обов'язковим для випускників шкіл став кілька років тому. Чи поліпшилися суттєво знання після цього? НІ. Цьогорічні результати ЗНО про це переконливо свідчать. Тож не потрібно, як кажуть у народі, шукати сокирку під лавкою. Вона не там лежить", – додав ексглава УЦОЯО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчитель жорстко виступив за скасування ЗНО з математики.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Особа
Ігор Лікарчук
Місце
Україна
Теги
математика ЗНО школа
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
"Тiльки сепар та ватник може знати математику", - НСДП(Наукова Свiдома Думка Патрiотiв).
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фил филька
фил филька
упорыши, как вам цитата: "Между прочим, тест по украинскому языку и литературе обязательным для выпускников школ стал несколько лет назад. Улучшились ли существенно знания после этого? НЕТ."
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Dell Alex
Dell Alex
"Если, вводя обязательное ВНО, ставится цель добиться решительного улучшения математических знаний у выпускников школ – то это равносильно цели построения коммунизма." Обозовцы, вы - идиоты )))) Вы настолько идиоты, что это даже немножко страшно ))) Вы сами не сдадите математику даже под угрозой расстрела )) Потому как понятие логики в ваших мозгах отсутствует напрочь ))) Вы настолько тупы, что не можете сопоставить слова в предложении. "Цель добиться улучшения математических знаний - цель построения коммунизма". Т.е говорится о том, что и то, и другое недостижимо по мнению автора слов. А не то, что это одно и тоже )) Но вы настолько тупы, что бы это понять, верно? )))
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