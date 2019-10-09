Краса чи комфорт? В Івано-Франківську спалахнув скандал навколо унікального дитсадка

У дитячому садку №27 "Карпатська казка" Івано-Франківська виник конфлікт з приводу збереження сграфіто (кількашарова кольорова штукатурка) на стінах закладу.

Садок мають утеплювати по зовнішніх стінах, відтак малюнки на них знищать. Батьки скаржаться, що садок холодний, і дуже зраділи, коли дізналися, що його беруться утеплювати. Проти був тільки один тато – художник Василь Стефанишин, пише Курс (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Адміністрація закладу отримала відповідь з міської архітектури, що садок не є пам’яткою. Натомість архітектор Андрій Назаренко на Facebook-сторінці порівняв знищення сграфіто зі спаленням книжок.

Проте батьки все ж готові йти на компроміс. До прикладу, можна обережно зрізати сграфіто і поставити в музей. Мер Руслан Марцінків сказав, що це слушна пропозиція, і доручив опрацювати це питання.

Урбаніст Андрій Єфіменко зазначив, що утеплювати треба вікна і двері, а від утеплення стін особливого ефекту не буде. Як фахівець він додав, що сграфіто зрізати неможливо. Простіше зробити голограму.

“Ми поховали художників, які це робили, а тепер ми нищимо їхні роботи – панно, зупинки”, – сказав Єфіменко.

До мера Івано-Франківська також звернулися митці всеукраїнської групи Ukrainian Modernism.

“В Європі зберігають, в Україні знищують. Новини з паралельного світу: маленьке словацьке містечко Требішов. Уряд Словаччини виділив 200,000 € на теплоізоляцію будинку культури. 10.820 € з суми направили на реставрацію сграфіто 1960 року на фасаді. Ми впевнені – теплоізолювати будівлю можна без знищення мистецьких об’єктів на фасаді”, – розповіли художники.

Дитсадок "Карпатська казка" Курс

Дитсадок "Карпатська казка" Курс

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Полтаві батьки забили на сполох через дитсадок.

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