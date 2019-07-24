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Крали гроші, знущалися над хворими: інтернат Києва потрапив у скандал

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Вихованці Святошинського дитячого будинку-інтернату міста Києва проживають в жахливих умовах і змушені брати участь в ремонті закладу.

Як йдеться в програмі "Гроші", у 2019 році київська влада виділила інтернату 48 млн грн. Проте, вихователі змушені власним коштом проводити ремонт в приміщеннях закладу, а директор Сергій Лактіонов фігурує в кримінальній справі про розкрадання майна і зловживання службовими повноваженнями (щоб переглянути відео, доксрольте до кінця сторінки).

Вихователька розповіла, що дітей змушували класти плитку в приміщеннях інтернату. Батьки багато років боролись самі з цією проблемою, проте результату ніякого.

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Наймолодшому вихованцю чотири роки, а найстаршому – 35. Тут як і діти-сироти, так і діти, батькам яких важко доглядати за ними самостійно.

"Моя дитина однією ручкою кладе плитку, поруч нікого з дорослих немає. Друга дитина, яка також має інвалідність, везе тачку, повну цегли", – розповідає вихователька дорослої групи.

Дітей також залучали до перевезення дерев'яних колод і ремонту дачі директора інтернату.

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На території закладу знаходиться недобудований будинок, на який раніше з бюджету було виділено 7 млн ​​грн. Зараз за даним фактом порушено кримінальну справу стосовно розкрадання і нецільового використання бюджетних коштів.

Сергій Лактіонов був призначений директором закладу за клопотанням скандального ексдиректора соціальної політики КМДА Юрія Крикунова, якого журналісти звинувачують в незаконному бізнесі по заволодінню квартирами столичних пенсіонерів.

Мер Києва Віталій Кличко відсторонив директора Святошинського дитячого будинку-інтернату і призначив службове розслідування.

Умови в інтернаті

Умови в інтернаті

Скріншот відео

Умови в інтернаті

Умови в інтернаті

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі Авдіївки збунтувалися проти української мови.

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Місце
Україна Київ
Теги
діти скандали чиновники
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