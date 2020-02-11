"Кожні 5 хвилин – насильство над дитиною": Кулеба озвучив моторошну статистику

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що кожні 5 хвилин в інтернеті з'являється фото чи відео з сексуальним насильством над дитиною.

Про це посадовець розповів під час брифінгу, який присвячений Дню безпечного Інтернету. За його словами, найчастіше жертвами стають діти до 10 років, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кожна третя фотографія, яка зображує сексуальне насильство над дитиною, це її особисте селфі. Коли малолітня дитина переглядає фото чи відео сексуального насильства над дітьми, вона також зазнає сексуального насильства. Це руйнує її психіку", – наголосив Кулеба.

"Кожні 5 хвилин – насильство над дитиною": Кулеба озвучив статистику Погляд

Він заявив, що кожна третя дитина, яка спілкується онлайн з дорослими, спокійно погоджується на зустріч з такою людиною. Також лише 24% батьків знають, що їхні діти бачать в інтернеті речі, які можуть їх травмувати або засмутити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кулеба запропонував заборонити давати дітям дивні імена.

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