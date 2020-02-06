Кожна четверта школа в Україні годує дітей шкідливою їжею: з'явилася моторошна статистика

У кожній четвертій шкільній їдальні України виявили порушення щодо виконання норм натурального харчування.

Як повідомили в Держпродспоживслужбі, було опрацьовано майже 8 тисяч щоденних меню-розкладів для харчування дітей, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

На думку т. в. о. голови Держпродспоживслужби Ольги Шевченко, недотримання перспективних меню в закладах освіти спричинене, зокрема, обмеженим асортиментом харчових продуктів.

У раціоні харчування дітей недостатньо молока, масла вершкового, сметани, сиру кисломолочного, яєць, фруктів, соків, овочів, риби, м’яса. Натомість більше додають цукру, круп, макаронних виробів, рослинних олій.

"За даними державного санітарного-епідеміологічного нагляду, торік у закладах загальної середньої освіти норми харчування в середньому виконувались лише на 64-83%", – додали в Держпродспоживслужбі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Черкащині дітей в садку годували черв'яками.

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