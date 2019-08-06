Кожен восьмий абітурієнт в Україні відмовився від бюджету: що трапилося

Майже 13% абітурієнтів, які вступають на бакалаврат в українські виші, відмовилися від рекомендації на навчання за кошти державного бюджету. Основна причина – те, що вступники отримали рекомендації на бюджет не на найбільш пріоритетні спеціальності.

Про це розповіла міністр освіти та науки Лілія Гриневич на пресконференції за підсумками вступної кампанії, пише Інтерфакс-Україна.

У 2019 році рекомендацію на бюджет отримали понад 60 тисяч абітурієнтів, з яких тільки 87,1% підтвердили намір навчатися за даною рекомендацією.

"Серед вступників 58,7% отримали рекомендацію на бюджет за першим пріоритетом, 16,7% – за другим, 9% – за третім, 5,7% – за четвертим, 4,2% – за п'ятим , 3,1% – за шостим, 2,5% – за сьомим", – йдеться у повідомленні.

Від бюджетного місця за першим пріоритетом відмовилося всього 4,2% абітурієнтів, а за шостим і сьомим – 35,8% і 42,4% вступників відповідно.

Вступ-2019 Politeka.net

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