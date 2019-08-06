Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Кожен восьмий абітурієнт в Україні відмовився від бюджету: що трапилося

2.3т Читати матеріал російською

Майже 13% абітурієнтів, які вступають на бакалаврат в українські виші, відмовилися від рекомендації на навчання за кошти державного бюджету. Основна причина – те, що вступники отримали рекомендації на бюджет не на найбільш пріоритетні спеціальності.

Про це розповіла міністр освіти та науки Лілія Гриневич на пресконференції за підсумками вступної кампанії, пише Інтерфакс-Україна.

У 2019 році рекомендацію на бюджет отримали понад 60 тисяч абітурієнтів, з яких тільки 87,1% підтвердили намір навчатися за даною рекомендацією.

Новини
Вступна кампанія-2019: названо спеціальності з найвищими прохідними балами

"Серед вступників 58,7% отримали рекомендацію на бюджет за першим пріоритетом, 16,7% – за другим, 9% – за третім, 5,7% – за четвертим, 4,2% – за п'ятим , 3,1% – за шостим, 2,5% – за сьомим", – йдеться у повідомленні.

Від бюджетного місця за першим пріоритетом відмовилося всього 4,2% абітурієнтів, а за шостим і сьомим – 35,8% і 42,4% вступників відповідно.

Вступ-2019

Вступ-2019

Politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ увійшов у топ-20 найдоступніших студентських міст світу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Освіта в Україні
Особа
Лілія Гриневич
Місце
Україна
Теги
освіта Міносвіти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані