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Корупція при вступі в ІТ-виші України зменшилася втричі: стала відома причина

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Після введення ЗНО у 2008 році корупція при вступі на ІТ-спеціальності зменшилася втричі.

Як повідомляє DOU, 25 % випускників вишів, які вступали до введення ЗНО і випустилися до 2012 року, особисто зіштовхнулися з корупцією при вступі чи знають когось, хто стикався (щоб переглянути інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

3038 нинішніх і колишніх студентів українських ЗВО, які працюють в ІТ, відповіли на питання щодо хабарництва у вишах, на основі якого проведено дослідження.

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"Корупція, яка виникає в процесі навчання, на жаль, набагато поширеніша, і її розповсюдженість практично не змінилася за останні роки. В опитуванні щодо вишів, яке проходило у квітні-травні 2019 року, 63 % студентів та випускників ІТ-вишів згадали про факти корупції під час навчання", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише 24 % студентів і випускників заявили, що стикалися чи зіштовхуються з корупцією постійно (кожної сесії). Решта стикалися з такими ситуаціями один чи декілька разів за період навчання.

Корупція

Корупція

DOU

Як повідомляв OBOZREVATEL, прокурор заявив, що винагорода за корупціонера підійме нетерпимість до хабарів.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
освіта хабар університет
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