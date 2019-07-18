Король і королева випускного: підлітки із синдромом Дауна вразили зворушливою історією

В одній зі шкіл Уельсу (Великобританія) пару 16-річних підлітків з синдромом Дауна однокласники обрали королем і королевою випускного балу.

Як пише Мел з посиланням на BBC, Ділан Хьюз і Амелі Баркер були дуже популярними в школі, а три місяці тому почали зустрічатись. Вони дуже здивувались і зраділи, коли їм дістався титул короля і королеви (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Перед вечіркою серед учнів пройшло голосування і всі одноголосно вибрали Ділана і Амелі. І батьки, і адміністрація Monmouth Comprehensive School впевнені, що їх обрали, тому що всі з ними дружать і їх дуже люблять. Всього в школі навчається близько 1600 дітей. Навчальний заклад має статус загальноосвітнього, але зі своїм відділом інклюзії", – йдеться в повідомленні.

Ділан дуже любить спорт і готується до чемпіонату Європи на острові Сардинія. Він мріє працювати вчителем фізкультури. Амелі в вересні почне навчання в коледжі Гвент. Вона хоче доглядати за дітьми.

BBC Ділан Хьюз і Амелі Баркер

Ділан Хьюз і Амелі Баркер BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший в Україні бакалавр із синдромом Дауна шукає роботу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал