Концерт із клоунами, морозиво за рахунок школи: як святкують День знань в різних країнах

В українських школах перше вересня проходить традиційно та урочисто. У деяких навчальних закладах учні купують квіти, а в деяких ні.

Таких лінійок, як в українських школах, немає майже ніде. Але ж у перший день занять у кожній країні обов'язково влаштовують свято для дітей, вчителів і батьків, пише Всеосвіта.

"У Польщі не заведено нести квіти вчителям у перший день навчального року, і урочистості не проводяться. У початковій школі вчителю, який веде клас, зазвичай роблять символічний подарунок: яку-небудь корисну у господарстві річ", – йдеться в повідомленні.

Польські школярі Всеосвіта

У чеських школах лінійки немає, а для першокласників влаштовують концерт із клоунами. Від першачків, які йдуть до школи у 6 років, не вимагають вміння читати і писати. В перший день занять немає.

Навчальний рік у Німеччині починається в кінці серпня або початку вересня. Дату щороку визначає федеральна влада залежно від початку сезону дощів. До Дня знань 6-річні першокласники разом з батьками склеюють конусоподібний пакет з паперу і прикрашають його аплікацією. Потім батьки складають туди солодощі, іграшки і різні цікаві дрібниці.

Перший день у школах Німеччини зазвичай святковий. Малеча приходить з батьками, інколи – з усією родиною. Проводиться фотосесія. Може відбуватися богослужіння, екскурсія для першокласників у старші класи. Старші учні готують для першачків концерт.

Німецькі школярі Всеосвіта

В Австрії першокласники також вирушають до школи з пакунком школяра. Туди кладуть канцелярське приладдя, іграшки, книжки. Звичайно, є там і солодкий сюрприз. Святкування відбувається у великій залі школи або у ратуші. Коли діти переходять до старшої школи, для них готують концерт, дарують книжки і проводять екскурсію.

Іспанські діти йдуть до школи в кінці вересня або в жовтні, коли завершуються основні роботи зі збору врожаю. День початку навчання не вважається святом і проводиться як звичайний.

У Франції конкретної дати початку навчання немає, але зазвичай навчальний рік починається в вересні. Директор школи говорить урочисту промову для першокласників, потім вчитель за списком збирає свій клас і веде до класної кімнати. Квітів вчителям, як правило, не дарують.

Навчальний рік у Норвегії починається наприкінці квітня і без урочистостей. У перший клас діти відправляються з шести років. Особливістю норвезьких шкіл є те, що в них немає їдалень та організованого харчування. Наймолодшим видають йогурти і сік, а всі інші беруть їжу та напої з дому.

Фінські діти сідають за парти з 15 серпня. Навчальний процес у них, порівняно із нашим, більш поблажливий. Дітям надають багато свобод – вважається, що важливо не змушувати вчитися, а мотивувати до отримання знань.

Фінські школярі Всеосвіта

Навчальний рік в Ірландії ніколи не починається в понеділок. Понеділок вважається “днем духів”. У перший понеділок червня ірландці навіть влаштовують собі тотальний вихідний – День духів (Whit Monday), коли не працює ніхто і ніщо.

В Нідерландах, навпаки, навчальний рік починається в понеділок, можливо, і в середині серпня. Всіх дітей збирають разом. Директор каже промову. Квіти прийнято дарувати не в перший день навчального року, а в останній. Всі діти під час канікул надсилають в школу листівки, саморобні, оригінальні. Переможців нагороджують чимось цікавим і обов'язково –морозивом за рахунок школи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано незвичайні предмети, які вчать школярі в різних країнах світу.

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