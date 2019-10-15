Конкурс іTalent подарує школярам 120 000 грн за знання: як отримати

Організатори конкурсу iTalent спільно з виданням OBOZREVATEL запрошують всіх бажаючих взяти участь в шостому сезоні всеукраїнського конкурсу IT-проектів і кіберспорту!

Якщо тобі ще не виповнилося 19 років і ти учишся в школі, профтехучилищі, коледжі або виші, ми чекаємо твоєї заявки!

Що таке iTalent?

iTalent – це можливість показати свої ІТ-проекти всій країні або стати чемпіоном України з кіберспорту серед молоді.

Призовий фонд – більше 120 000 грн

На даний момент IТ-конкурс проводиться в таких номінаціях:

відеомейкінг

2D графіка

2D анімація

3D графіка

розробка ігор

програмна розробка

апаратно-програмна розробка

WEB розробка

гра в Scratch

цифрова фотографія

Всі роботи відкрито публікуються на сайті конкурсу з оцінками і коментарями від IT-професіоналів.

iTalent

Турнір з кіберспорту серед школярів

Юні кіберспортсмени зможуть змагатись за звання чемпіона України в дисциплінах CS:GO, Dota 2 і Hearthstone.

Реєстрація на онлайн-частину турніру приймається до 17 листопада 2019 року. Більш детальний опис номінацій і вимоги до робіт можна знайти на сайті конкурсу в відповідних розділах: italent.org.ua. Конкурс пройде за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Де і коли?

Фінал відбудеться 22 грудня 2019 року в м.Київ.

Як взяти участь?

Участь в конкурсі абсолютно безкоштовна і відкрита для всіх. Для участі у заході потрібно зареєструватися в обраній номінації на сайті конкурсу italent.org.ua.

Головною метою конкурсу iTalent є розвиток інтересу молоді до інформаційних технологій і придбання ними професійного досвіду в IT-сфері. Більше 8000 юних айтішників з усієї України вже взяли участь і отримали не тільки цінні призи, а й безцінний досвід.

конкурс iTalent

Як повідомляв OBOZREVATEL, школи України змагатимуться за цінні подарунки.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!