Конкурс іTalent подарує школярам 120 000 грн за знання: як отримати

Організатори конкурсу iTalent спільно з виданням OBOZREVATEL запрошують всіх бажаючих взяти участь в шостому сезоні всеукраїнського конкурсу IT-проектів і кіберспорту!
Якщо тобі ще не виповнилося 19 років і ти учишся в школі, профтехучилищі, коледжі або виші, ми чекаємо твоєї заявки!
Що таке iTalent?
iTalent – це можливість показати свої ІТ-проекти всій країні або стати чемпіоном України з кіберспорту серед молоді.
Призовий фонд – більше 120 000 грн
На даний момент IТ-конкурс проводиться в таких номінаціях:
відеомейкінг
2D графіка
2D анімація
3D графіка
розробка ігор
програмна розробка
апаратно-програмна розробка
WEB розробка
гра в Scratch
цифрова фотографія
Всі роботи відкрито публікуються на сайті конкурсу з оцінками і коментарями від IT-професіоналів.
iTalent
Турнір з кіберспорту серед школярів
Юні кіберспортсмени зможуть змагатись за звання чемпіона України в дисциплінах CS:GO, Dota 2 і Hearthstone.
Реєстрація на онлайн-частину турніру приймається до 17 листопада 2019 року. Більш детальний опис номінацій і вимоги до робіт можна знайти на сайті конкурсу в відповідних розділах: italent.org.ua. Конкурс пройде за підтримки Міністерства освіти і науки України.
Де і коли?
Фінал відбудеться 22 грудня 2019 року в м.Київ.
Як взяти участь?
Участь в конкурсі абсолютно безкоштовна і відкрита для всіх. Для участі у заході потрібно зареєструватися в обраній номінації на сайті конкурсу italent.org.ua.
Головною метою конкурсу iTalent є розвиток інтересу молоді до інформаційних технологій і придбання ними професійного досвіду в IT-сфері. Більше 8000 юних айтішників з усієї України вже взяли участь і отримали не тільки цінні призи, а й безцінний досвід.
конкурс iTalent
Як повідомляв OBOZREVATEL, школи України змагатимуться за цінні подарунки.
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