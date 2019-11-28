Російський президент Асоціації дитячих психіатрів і психологів Анатолій Сєверний заявив, що комп'ютерні ігри не завдають помітної шкоди дитячій психіці.

Як розповів психіатр агентству "Москва", щоб ігри були безпечні, дитина повинна чергувати час, проведений за комп'ютером, зі спортом і навчанням, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Наскільки мені відомо, проводилися спеціальні дослідження, які не виявили особливої ​​шкідливості комп'ютерних ігор. Інша справа – коли дитина надмірно захоплена, коли гра відриває його від реального життя. Тоді це дійсно стає проблемою", – розповів психіатр.

Як і з будь-якою іншою грою, потрібно унормувати захоплення дитини, щоб вони не витісняли інші продуктивні заняття: навчання, спорт. Однак не можна перетворювати педагогіку в насильство. Можна отримати протилежний ефект – замість того, щоб підкорятися, дитина почне шукати способи обійти заборону.

Комп'ютерні ігри безпечні для дітей: психіатр дав пояснення academyua.com

Як повідомляв OBOZREVATEL. китайським дітям заборонили запускати онлайн-ігри вночі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.