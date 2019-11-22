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Колються і розповідають про це в мережі: російські школярі масово завели "блоги наркомана"

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У Telegram набирають популярності канали російських школярів, де вони розповідають про своє життя і вживання наркотиків.

Про це розповіли у Telegram-каналі "2ch/Двач". Зазначається, що діти розповідають, як вони колються, показують це на відео і не бояться показувати своє обличчя, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
У Дніпрі затримали студента, який рекламував і вживав наркотики

У мережі обурені тим, що на такі блоги ніхто не звертає уваги, а поліція нічого з цим не може вдіяти.

Судячи з історій, які підлітки розповідають в Telegram-каналах, серед дітей, які вживають наркотики, постійно хтось помирає.

Колються і розповідають про це в мережі: російські школярі масово завели "блоги наркомана"

Скріншоти з Telegram-каналів підлітків

Колються і розповідають про це в мережі: російські школярі масово завели "блоги наркомана"

Скріншоти з Telegram-каналів підлітків

Колються і розповідають про це в мережі: російські школярі масово завели "блоги наркомана"

Скріншоти з Telegram-каналів підлітків

Колються і розповідають про це в мережі: російські школярі масово завели "блоги наркомана"

Скріншоти з Telegram-каналів підлітків

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі чоловік з дітьми вживав наркотики.

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Автор
Оксана Воля
Тема
школа
Місце
Росія
Теги
школа Новини Росії наркотики
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