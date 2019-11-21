Колишній політв'язень Кремля викладатиме у школі

Колишній політв'язень Кремля Станіслав Клих вирішив влаштуватися на роботу вчителем історії.

Про це він розповів у коментарі "4 каналу". Слід зазначити, що Клих є колишнім істориком, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, у Росії йому пропонували отримати російське громадянство, аргументувавши це процедурою повернення в Україну.

Також він розповів про намір написати книгу про долю українських політв'язнів у в'язницях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна і Росія у суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими сіли у Москві та Києві.

Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Зі свого боку Україна виключила зі списку на обмін громадянина РФ Руслана Гаджиєва. Він служив танкістом батальйону терористів "ЛНР" "Август".

Однак Росія отримала важливого фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха. Президент України Володимир Зеленський розповів, що перед видачею терориста "ДНР" того допитали слідчі з Нідерландів.

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