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Колишній політв'язень Кремля викладатиме у школі

1.1т
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Колишній політв'язень Кремля Станіслав Клих вирішив влаштуватися на роботу вчителем історії.

Про це він розповів у коментарі "4 каналу". Слід зазначити, що Клих є колишнім істориком, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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За його словами, у Росії йому пропонували отримати російське громадянство, аргументувавши це процедурою повернення в Україну.

Також він розповів про намір написати книгу про долю українських політв'язнів у в'язницях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна і Росія у суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими сіли у Москві та Києві.

  • Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

  • Зі свого боку Україна виключила зі списку на обмін громадянина РФ Руслана Гаджиєва. Він служив танкістом батальйону терористів "ЛНР" "Август".

  • Однак Росія отримала важливого фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха. Президент України Володимир Зеленський розповів, що перед видачею терориста "ДНР" того допитали слідчі з Нідерландів.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Особа
Станіслав Клих
Місце
Україна
Теги
політв'язень автошкола викладач Історія України
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Таев Иван
Таев Иван
Из указа царя Ивана Грозного: "... а всех юродивых и убогих ссылать на украйну, там им дуракам самое место"
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