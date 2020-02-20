У мережі з'явилося відео побиття 14-дівчини школярками через хлопця в Бердичеві Житомирської області.

На кадрах видно, як потерпілу лупцювали по обличчю і по нирках. Ролик опублікував житель Бердичева Василь Малиновський у Facebook, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На даний момент ця дитина знаходиться в лікарні", – написав чоловік.

За його словами, дівчата проживають в селі Хажин, що на Житомирщині, і Жежелів Вінницької області. Проте раніше в поліції Житомирської області розповіли, що бійка відбулася в Бердичеві біля покинутого будинку.

Одна з кривдниць, яка не поділила хлопця з потерпілою, знімала все на відео, а інші дві дівчини – били.

"Коліном!" З'явилося відео жорстокого побиття дівчатами школярки Скріншот

"З коліна в'*би та й все", "Крістіна, ти її зараз заб'єш", "Їй п*зда", – говорили кривдниці.

Потерпіла кричала, що її болять нирки і просила розійтися мирно. Проте дівчата продовжували бити і сміятися. Її мама звернулась в поліцію. Всім трьом загрожує кримінальна відповідальність за травмування подруги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в школі Рівного дівчина до крові побила дитину з ДЦП.

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