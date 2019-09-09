Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Коли в Україні відзначатимуть День вчителя: стала відома дата

10.2т Читати матеріал російською

Щороку День вчителя в Україні відзначають у першу неділю жовтня. Цього року він припадає на 7 жовтня.

Оскільки День вчителя випадає завжди на вихідний день, то у школах святкування традиційно відбувається у п'ятницю напередодні, пише Радіо МАКСИМУМ.

"Гарною традицією є концерт, який влаштовують учні для своїх вчителів: із віршами, танцями, піснями та сюрпризами. Також цього дня зазвичай скорочені уроки, тобто уроки по пів години й навчання закінчується раніше", – йдеться у повідомленні.

Новини
Стало відомо, що буде з учителями, які не складуть ЗНО

У деяких школах вчителі та школярі міняються ролями і проводять так званий День самоврядування.

Всесвітній день вчителів заснувало ЮНЕСКО у 1994 році. Тоді 5 жовтня обрали як дату святкування, оскільки цього дня у 1966 році ухвалили міжнародну рекомендацію "Про становище вчителів". Це перший документ, який визначав умови праці вчителів по всьому світу.

Багато країн приєдналися до святкування Всесвітнього дня вчителів. Проте не всі залишили встановлену дату.

День вчителя

День вчителя

Пустунчик

Як повідомляв OBOZREVATEL, оголошено топ-10 найкращих вчителів України.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
15
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані