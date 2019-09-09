Коли в Україні відзначатимуть День вчителя: стала відома дата

Щороку День вчителя в Україні відзначають у першу неділю жовтня. Цього року він припадає на 7 жовтня.

Оскільки День вчителя випадає завжди на вихідний день, то у школах святкування традиційно відбувається у п'ятницю напередодні, пише Радіо МАКСИМУМ.

"Гарною традицією є концерт, який влаштовують учні для своїх вчителів: із віршами, танцями, піснями та сюрпризами. Також цього дня зазвичай скорочені уроки, тобто уроки по пів години й навчання закінчується раніше", – йдеться у повідомленні.

У деяких школах вчителі та школярі міняються ролями і проводять так званий День самоврядування.

Всесвітній день вчителів заснувало ЮНЕСКО у 1994 році. Тоді 5 жовтня обрали як дату святкування, оскільки цього дня у 1966 році ухвалили міжнародну рекомендацію "Про становище вчителів". Це перший документ, який визначав умови праці вчителів по всьому світу.

Багато країн приєдналися до святкування Всесвітнього дня вчителів. Проте не всі залишили встановлену дату.

День вчителя Пустунчик

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