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Коли в Україні почнуться літні канікули після карантину: офіційна відповідь

6.8т
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Незважаючи на закриття шкіл на карантин в Україні, закінчення навчального року у школярів заплановано, як зазвичай, на кінець травня-початок червня.

Тому і літні канікули у дітей розпочнуться у звичайні терміни. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявила тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

"МОЗ рекомендував зберегти звичну структуру навчального року. Навчальний процес закінчувався в останній тиждень травня, так буде і цього року. Уроки з використанням дистанційних технологій проводитимуться до кінця травня", – підкреслила вона.

Українських школярів відправлять на літні канікули в звичайні терміни – Мандзій

Українських школярів відправлять на літні канікули в звичайні терміни – Мандзій

За словами Мандзій, коригуюче навчання її відомство рекомендувало школам провести у вересні, а не влітку.

"Воно має бути для діагностування ситуації, повторення, узагальнення матеріалу, вивчення якого припало на період карантину", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві освіти і науки України назвали дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Через карантин його перенесуть або на червень-липень, або на серпень-вересень.

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