Коли проведуть ЗНО та вступну кампанію 2020: у МОН назвали точні дати

Міністерство освіти оприлюднило точні дати проведення ЗНО та вступної кампанії за двома сценаріями завершення навчального року.

Як повідомили в пресслужбі відомства, якщо карантин завершується до першого тижня червня, то ЗНО стартує 25 червня і завершується 17 липня, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

Результати основної сесії стануть відомі не пізніше 31 липня. У такому випадку вступна кампанія розпочнеться 1 серпня.

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За другим сценарієм, ЗНО розпочнеться 17 серпня і закінчиться 4 вересня, якщо карантин продовжать до початку серпня. Вступна кампанія розпочнеться 25 вересня, а навчання перших курсів – 2 листопада. Навчання решти курсів розпочнеться з 1 вересня.

За обох сценаріїв:

екзаменаційно-залікові сесії університети можуть провести дистанційно в тому графіку, який затверджено закладом. У випадку, якщо обов’язкову аудиторну роботу студенти не можуть виконати дистанційно, виш має перенести її на наступний навчальний рік;

для студентів випускних років захисти дипломних робіт та атестаційні іспити проводитимуться дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації осіб, що здобувають ступені доктора філософії, доктора мистецтва, доктора наук.

Варіанти проведення ЗНО та вступної кампанії Пресслужба Міністерства освіти та науки України

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд планує скоротити фінансування освіти. Міносвіти назвало напрямки, які потрібно зберегти.

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