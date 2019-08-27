Коли потрібно забирати дитину з дитсадка в будь-якому випадку: Комаровський дав пораду

Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, що однозначної відповіді немає на питання, коли потрібно обов'язково забирати дитину з дитячого саду. Оскільки абсолютно незрозуміло, про який саме дошкільний заклад йдеться.
Про це педіатр повідомив в Instagram. За його словами, дитячі сади, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам, з акцентом на дитяче здоров'я – величезна рідкість. Проте в більшості батьків на такі заклади немає запиту.
"Якщо це дитячий сад, де в ігровій кімнаті і в спальні +26 за Цельсієм, де гуляють в кращому випадку одну годину в день, де найкращий вихованець – це той, хто перший поїв, де половина дітей (а нерідко і співробітників) ходять з купленими довідками про вакцинацію – з подібного дитячого садка треба не те що забирати, туди віддавати дитину не треба. Але віддають, оскільки ніякої альтернативи, як правило, немає", – наголосив медик.
Комаровський зазначив, що держава або приватні структури повинні бути зацікавлені в тому, щоб вже після шести місяців дитина могла якийсь час проводити в дитячому садку під наглядом правильно навчених і високооплачуваних співробітників.
Вопрос: ⠀ Здравствуйте, доктор. Хочу узнать ваше мнение о яслях для ребенка младше двух лет, если мама еще может посидеть дома. Наша бабушка настаивает, что нужно адаптировать ребенка, а я против, потому что через год я уже не смогу быть с ним дома — надо будет выходить на работу, где больничные ну очень не приветствуются. Поэтому хочется использовать время, когда я еще могу быть с ним, по максимуму: наиграться, нагуляться, закалить, научить полезному… А уж потом, когда подрастет и не будет альтернативы садику, и отдавать. Но я боюсь, что вообще не смогу найти нормальный детский сад... В общем, второй вопрос такой: а когда из сада нужно обязательно забирать ребенка, даже если придется отдавать няне ползарплаты? ⠀ Ответ: ⠀ Однозначного ответа на ваш вопрос нет, поскольку совершенно непонятно, о каком детском саде идет речь. Если это детский сад, где в игровой и в спальне ＋ 26 по Цельсию, где гуляют в лучшем случае 1 час в день, где самый лучший воспитанник — это тот, кто первый поел, где половина детей (а нередко и сотрудников) ходят с купленными справками о вакцинации — так из подобного детского сада надо не то что забирать, туда отдавать ребенка не надо… Но отдают, поскольку никакой альтернативы, как правило, нет. Главное: детские сады существуют для того, чтобы родители могли выполнять свои социальные функции и жить полноценной жизнью, которая не должна сводиться исключительно к уходу за потомством. Значит, государство или частные структуры должны быть заинтересованы в том, чтобы уже после 6 месяцев ребенок мог какое-то время проводить в детском саду под присмотром правильно обученных и высокооплачиваемых сотрудников. Это идеальная теория. ⠀ Потому что основная проблема не в медицине — с позиции педиатра, в адекватном детском саду для ребенка сплошные плюсы практически в любом возрасте. Увы, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам детские сады, с акцентом прежде всего на детское здоровье — огромная редкость. И у большинства родителей — это, кстати, самое печальное — нет на такие сады запроса. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #детскийсад #дети #родительство
Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський розповів про часті простудні захворювання у дітей.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "дошкільний період" на сайті "OBOZREVATEL".