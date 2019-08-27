Коли потрібно забирати дитину з дитсадка в будь-якому випадку: Комаровський дав пораду

Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, що однозначної відповіді немає на питання, коли потрібно обов'язково забирати дитину з дитячого саду. Оскільки абсолютно незрозуміло, про який саме дошкільний заклад йдеться.

Про це педіатр повідомив в Instagram. За його словами, дитячі сади, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам, з акцентом на дитяче здоров'я – величезна рідкість. Проте в більшості батьків на такі заклади немає запиту.

"Якщо це дитячий сад, де в ігровій кімнаті і в спальні +26 за Цельсієм, де гуляють в кращому випадку одну годину в день, де найкращий вихованець – це той, хто перший поїв, де половина дітей (а нерідко і співробітників) ходять з купленими довідками про вакцинацію – з подібного дитячого садка треба не те що забирати, туди віддавати дитину не треба. Але віддають, оскільки ніякої альтернативи, як правило, немає", – наголосив медик.

Комаровський зазначив, що держава або приватні структури повинні бути зацікавлені в тому, щоб вже після шести місяців дитина могла якийсь час проводити в дитячому садку під наглядом правильно навчених і високооплачуваних співробітників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський розповів про часті простудні захворювання у дітей.

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