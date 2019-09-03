Коли педагогам збільшать зарплати: міністр освіти дала відповідь

Міністр освіти та науки України Ганна Новосад повідомила, що у вчителів і вихователів садочків мають суттєво підвищитись виплати вже до 2023 року.

Як розповіла очільниця МОН в ефірі "Сніданку з 1+1", підвищення зарплат залежить від того, що може дозволити собі конкретно зараз загальнодержавний бюджет України, пише ТСН.

"Я особисто переконана, що ми маємо виконувати норму закону про освіту, яка передбачає до 2023 року суттєве підвищення заробітної плати. Ми спільно з Міністерством фінансів зараз розробляємо окремий підхід до того, як можемо змінити систему оплату праці", – зазначила новообраний міністр.

За її словами, є окремі категорії педагогів, які отримують набагато менше порівняно з іншими.

"Вихователі дошкільних закладів отримують неадекватну маленьку заробітну плату. Це те, що потрібно змінювати. Зараз питання заробітних плат вихователів дошкільних закладів є повноваженням органів місцевого самоврядування. Це їхній вибір, чи доплачувати і в якому саме розмірі. На державному рівні ми маємо вирішити, як можемо допомогти тим місцевим бюджетам, які не тягнуть вищі доплати вихователям садочків", – пояснила Новосад.

Зарплата вчителів 24 канал

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