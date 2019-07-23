Коледжі України опублікували рейтингові списки абітурієнтів: де дивитися

Сьогодні, 23 липня, коледжі України оприлюднили рейтингові списки вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти (9 клас).

Навчальні заклади мали змінити статуси заяв вступників у електронних кабінетах на "Рекомендовано на бюджет" не пізніше 12:00 години 23 липня, пише Освіта.ua.

Рейтингові списки абітурієнтів із новими статусами оприлюднили за посиланням.

"Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (подати особисто оригінали документів до приймальної (відбіркової) комісії закладу вищої освіти) не пізніше 12:00 години 27 липня," – йдеться в повідомленні.

Зарахування вступників за державним замовленням має відбутися не пізніше 18 год 29 липня, а за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт) – не пізніше 1 серпня.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на контракт на основі базової загальної середньої освіти, проводиться до 6 серпня 2019 року.

Вступ-2019 Українське радіо

Як повідомляв OBOZREVATEL, навчання у вишах України різко подорожчає.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram