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Коледжі України опублікували рейтингові списки абітурієнтів: де дивитися

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Сьогодні, 23 липня, коледжі України оприлюднили рейтингові списки вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти (9 клас).

Навчальні заклади мали змінити статуси заяв вступників у електронних кабінетах на "Рекомендовано на бюджет" не пізніше 12:00 години 23 липня, пише Освіта.ua.

Рейтингові списки абітурієнтів із новими статусами оприлюднили за посиланням.

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"Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (подати особисто оригінали документів до приймальної (відбіркової) комісії закладу вищої освіти) не пізніше 12:00 години 27 липня," – йдеться в повідомленні.

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Зарахування вступників за державним замовленням має відбутися не пізніше 18 год 29 липня, а за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт) – не пізніше 1 серпня.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на контракт на основі базової загальної середньої освіти, проводиться до 6 серпня 2019 року.

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Тема
Освіта в Україні
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Україна
Тег
освіта
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