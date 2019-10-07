Кодзіма розповів, які проблеми в школі підштовхнули його створити Death Stranding

Геймдизайнер Хідео Кодзіма, про якого по мережах ходить популярний мем "Кодзіма геній", відчував в школі проблеми.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Медуза, передає Моя Школа OBOZREVATEL.

Кодзімі поставили запитання з приводу створеної ним нової гри Death Stranding – чи не його самотність підштовхнула Кодзіму створити такий ось продукт.

Геймдизайнер відповів ствердно і згадав, як в школі його оточували "інші люди", які його не розуміли.

"В якомусь сенсі ви маєте рацію. Часом я почуваю себе самотньо, а коли ти самотній, ти намагаєшся якось з цим боротися. Знову ж, мене від самотності рятували книги і фільми, створені авторами, чия творчість мене надихала. В ігровій індустрії я намагаюся робити те ж саме. Мене все життя оточували інші люди - в школі або на роботі. Але я ніколи не знаходив з ними точок перетину і повного розуміння. Мені здавалося, що ми не чуємо один одного, що вони не розуміють мене. Але коли я почав захоплюватися зарубіжною літературою і кінематографом, то побачив, що існують інші люди зі схожим світоглядом. Тоді я зрозумів, що не такий вже самотній. І в своїй роботі, через свою творчість, я намагаюся шукати однодумців", - розповів Кодзіма.

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