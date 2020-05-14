Князь Ігор Рюрикович: біографія, походи на Царгород, загибель

Ігор Рюрикович (також називали Ігор Старий) – князь Київської Русі із династії Рюриковичів, син варязького князя Рюрика І. Він став великим київським князем в 912 році, а в 945 – загинув при зборі данини з древлян.

Попередник, князь Олег Віщий, був родичем Рюрика, тому передав князювання Ігорю. Ігор намагався продовжувати вести політику Олега:

Він підпорядкував східнослов'янські племена між Дністром і Дніпром.

У 915 році на прохання візантійського імператора Костянтина VII Багрянородного здійснив похід проти болгар.

Близько 930 року здійснив похід проти хазарів і розорив місто Тмутаракань.

Він також вперше воював з печенігами.

Князь Ігор прославився також двома походами на Константинополь, які не зовсім були вдалими. А детальніше про князювання Олега Віщого та його походи на Візантію читайте в підручнику з історії України за 7 клас О.В. Гісема.

Біографія князя Ігоря

Дослідники досі сумніваються щодо точної дати народження князя Ігоря, проте найбільш ймовірно, що він народився у 878 році.

Батько Ігоря Рюрик І незадовго після народження сина помер, а про його матір майже нічого не відомо. В одному з літописів вказано, що нею була норвезька королівна Єфанда, також вона, ймовірно, могла бути й сестрою Олега Віщого.

У літописах також зазначається, що в 903 році Ігор одружився з Ольгою, а в 942 році в них народився син Святослав. Більше про біографію Святослава та Ольги читайте в підручнику з історії України за 7 клас В.С. Власова.

В Ігоря були й інші жінки, проте Ольга вважалася найкращою. Вона подобалася князю через свою мудрість, через те, що підходила до вирішення питань виважено і продумано. Можливо, в Ігоря були діти в інших шлюбах, але в літописах про це не повідомляється.

Прізвисько "Старий" Ігор отримав не просто так. Причиною могло стати те, що до влади князь прийшов після смерті Олега – у 34 роки.

Олег Віщий та маленький Ігор Комсомольская правда

Походи на Царгород

Князь Ігор здійснив два походи на Константинополь (Царгород) – у 941 та 943 роках. Одразу складно вивчити всі важливі дати, але домашнє завдання ніхто не скасовував. Тому ви можете скористатися розділом "ГДЗ та відповіді з історії України за 7 клас", щоб точно не помилитися.

Під час першого походу в 941 році Ігор разом з 40-тисячною дружиною поводили себе жорстоко: "І кого брали, тих розтинали, інших як мішені розставляли і стрілами розстрілювали і хребти ламали... І святих церков багато вогневі віддали". Він хотів змусити візантійців виконувати умови торгового договору, який підписав князь Олег Віщий в 911 році.

Так, князь вийшов з Дніпра і дібрався до Босфорної протоки. Проте біля Константинополя імператорський флот зустрів руське військо з грецьким вогнем. Це була горюча суміш, яка застосовувалася у військових цілях і могла горіти навіть у воді. Точний склад цієї суміші зберігався в суворій таємниці. Таким чином 1000 руських лодій було спалено. Тільки одиниці могли вижити.

943 року Ігор залучився підтримкою варягів і знову пішов на Царгород. Цього разу був заключений мир. Проте в 944 році Ігор знову захотів "помститися за себе". Він зібрав багато воїнів із варягів, полян, кривичів, печенігів і пішов проти греків на лодіях і конях. В той час Візантія була ослаблена, бо вела боротьбу з болгарами та арабами. Тому візантійський імператор Роман запропонував Ігорю дари – золото. Військо повернулося до Києва.

У 944 році до Києва прибули візантійські посли, щоб досягнути згоди. Тоді були укладені союзна і торговельна угоди на умовах Царгорода. Русь повинна була допомагати імператору військами та не претендувати на візантійські володіння у Криму. Також ліквідували безмитну торгівлю і ввели обмеження на купівлю руськими купцями паволоки. Спочатку угоду підписали у Візантії в присутності руських послів, а потім у Києві при візантійських послах.

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Похід на Царгород, 941 рік Вікіпедія

Каспійський похід

У 943 році князь Ігор вирішив послати свої війська на схід до Каспійського моря, де були багаті арабські торговельні ринки. Дружина пішла вздовж Кавказу, де до них приєдналися алани і лезгіни.

Згодом вони попливли Каспійським морем до гирла Кури за Кавказом і дійшли до Бердии – найбільшого торговельного міста й столиці Кавказької Албанії. Військо Ігоря напало на це місто, розграбували його і взяли мешканців у полон.

"Рус, жадібний до битв,... пустився в море і на палубах своїх судів скоїв вторгнення... Цей народ спустошив всю територію Бердаа... Це щось інше, як розбійники, подібні вовкам і левам. Вони ніколи не віддаються веселлю бенкетів... Вони опановують країнами і підкорюють міста..."

Воювати проти дружини Ігоря почав очільник Азейбарджану. Проте через деякий час він залишив ту місцевість, бо серед військ Ігоря поширилася епідемія. Додому вони поверталися з величезною здобиччю, як переможці.

Згодом дружина стала обурюватися, що в останні роки свого князювання Ігор перестав ходити сам за даниною. Збирав податки воєвода Свенельд, який вважався главою уряду. Дружина князя почала скаржитися, що збідніла в порівнянні з дружиною Свенельда. Ігор почув своїх дружинників, і вони разом вирушили збирати данину.

Військо князя Ігоря під час походу Вікіпедія

Смерть князя Ігоря

За часів князювання Олега Віщого слов'янські плем'я покірно сплачували данину. Проте після його смерті древляни відмовлялися платити податки. У 914 році Ігор здійснив свій перший військовий похід проти древлян. Тоді Ігор розгромив древлян і змусив платити ще більше данини.

У 945 році Ігор знову вирушив до древлян за даниною. "До першої нову ще дань примислив. І насилля їм з мужами своїми чинив" – так описаний похід у літописах. Тобто, фактично, вони творили грабунок і терор місцевих жителів. Ігор зібрав перший раз данину і на півдорозі до Києва вирішив повернутися вдруге в Іскоростень з невеликою дружиною, аби взяти ще.

"Поміркувавши, сказав війську: "Ідіть з даниною додому, а я повернусь і походжу ще". І відпустив він воїв своїх додому, а сам з невеликою дружиною повернувся, бажаючи більшого багатства. Древляни ж, почувши, що йде знову, радилися з князем своїм Малом: "Якщо поведеться вовк до овець, то винесе все стадо, якщо не уб'ють його; так і сей: якщо не вб'ємо його, то він усіх нас погубить".

Древляни влаштували засідку під Іскоростенем і розбили дружину. Ігоря ж прив'язали до двох нахилених беріз, а потім дерева відпустили і розірвали таким чином князя. Поховали його під Іскоростенем. Після цього дружина Ігоря Ольга, яка стала регентом, помстилася за чоловіка. Більше про це ви зможете знайти в будь-якому навчальному посібнику в розділі "Підручники з історії України за 7 клас онлайн".

Древляни розірвали Ігоря travel-in-time.org

Цікаві факти про князя Ігоря

1. Є декілька версій знайомства князя Ігоря з Ольгою. Перша говорить, що Ольга була дочкою князя Олега Віщого. У другій легенді йдеться про те, що Ігор з Олегом вирушили на полювання. Він захотів переплисти річку з одного берега на інший і попросив про переправу юнака, який сидів неподалік у човні. Проте, як згодом виявилося, це була Ольга, одягнена в чоловічий одяг. Ігор робив їй непристойні пропозиції, але дівчина відмовляла. Вона вважала, що потрібно керуватися не пристрастю, а розумом, тому відповіла Ігорю: "Менше взявши, більше загубиш!". Через деякий час князю потрібно було вже одружуватися, і він вирішив взяти в дружини Ольгу.

2. Після смерті Олега древляни та уличі забажали відколотися від Київської Русі. Проте Ігор наклав на них величезну данину, а уличів взяв в облогу на три роки. Таким чином він зберіг цілісність держави.

3. У деяких літописах згадується, що Гліб (Уліб) і Володислав – зведені брати сина князя Ігоря Святослава. Першого Святослав Ігорович стратив через християнські переконання. Водночас, в інших літописах повідомляється, що син у князя був один. Володислав був по материнській лінії дядьком Святослава, а Гліб (Уліб) – племінником Ольги.

Сподобалося вивчати Київську Русь? Не менш цікавою буде й історія Галицько-Волинської держави! Тому пропонуємо переглянути відеоуроки на цю тему в розділі "Онлайн уроки за 7 клас з історії України".

Князь Ігор Рюрикович Вікіпедія

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