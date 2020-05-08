Княгиня Ольга: походження, хрещення, помста древлянам

Ольга – княгиня київська, дружина князя Ігоря Ольга із династії Рюриковичів – перша жінка Київської Русі, яка прийняла християнство. Вона стала регентом у пору неповноліття сина Святослава. Літописці її ще називали Ольгою Богомудрою, бо вона мужньо та рішуче трудилася для піднесення Київської Русі

Діяльність Ольги залишила помітний слід в історії:

вона запровадила податкову та адміністративну реформи;

організувала опорні пункти київської влади;

хитрощами помстилась древлянам за смерть чоловіка;

спалила місто Іскоростень.

А більше про виникнення Київської Русі та правління князя Ігоря читайте в підручнику з історії України за 7 клас Ю.Ю. Свідерського.

Біографія княгині Ольги

Точно невідомо, де і коли народилась княгиня Ольга. Наприклад, у "Повісті минулих літ" йдеться про те, що "Коли Ігор виріс, він ходив у походи вслід за Олегом, і кожен слухався його. І привели йому жону із Пскова, на ім'я Ольга". І в 903 році вона вийшла заміж за князя Ігоря.

Проте сучасний історик М. Котляр вважає, що княгиня Ольга народилася близько 910 року. Всюди її описують енергійною жінкою, а якщо вірити літописам, то княгиня народила Святослава у віці 50 років. Це, на думку дослідників, є малоймовірним.

Літописець також вагався щодо походження княгині. У "Повісті минулих літ" так описано її походження: "от Плескова", "…Неци же глаголють, яко Ольгови дщи бе Ольга". Володимирський літопис пише, що "Ігоря же жени (Олег) в Болгарах, поят же за него княжну, именем Ольгу. И бысть мудра велмы…". "Й приведоша ему жену от Плескова именем Ольгу". Місто Плесков – болгарський град, який літописці часто записували як "Псков". Тому є версія, що Ольга, яку князь Олег привіз з Болгарії, була онукою болгарського князя Бориса I, дочкою його сина Володимира I, попередника на болгарському престолі і брата Симеона.

Ольга навряд чи могла бути дочкою посадника Пскова чи іншого боярина. Жінка мала окремий двір у Вишгороді. А полководці Ігоря одностайно визнали її регентшею (тимчасовою правителькою), а юного сина Святослава спадкоємцем.

Ймовірно, що Ольга з Ігорем мали інших дітей. У деяких документах згадується Предслава і Володислав. Але ніяких підтверджень, що це їхні діти, не знайдено.

Існує також версія, що Ольга могла бути прийомною дочкою князя Олега, адже їхні імена тісно пов'язані. А детальніше про правління князя Олега читайте в підручнику з історії України за 7 клас О.В. Гісема.

Якщо щодо дати народження є сумніви, то з датою смерті таких проблем немає. Церковний літописець зафіксував, що Ольга померла у 969 році. Поховали її за християнським звичаєм у київському храмі святого Миколая. Князь Володимир, який хрестив Русь, переніс її останки до Десятинної церкви Богородиці й поховав у кам'яному саркофазі.

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Княгиня Ольга Газета "День"

Помста древлянам

У 945 році князя Ігоря вбили древляни під час збору ополюддя або данини. Син Святослав ще не міг прийти до влади, бо був замалим. Тоді Ольга почала правити державою.

Після вбивства Ігоря древлянські посли приїхали до Києва і запропонували Ользі вийти заміж за їхнього князя Мала. Княгиня заманила їх в пастку і поховала живцем. Послів скинули в глибоку яму разом з човном, на якому вони припливли.

Згодом до Києва відправилась друга делегація древлян: бояри, князі та купці. Ольга наказала розтопити для них баню і підпалила їх всередині.

Третя помста була найкривавішою. Ольга написала листа древлянам, що хоче поплакати над труною свого чоловіка. Приїхавши, вона влаштувала язичницький обряд. Згідно з ним влаштували бенкет. За наказом княгині було порізано п'ять тисяч древлян.

У 946 році Ольга вирішила остаточно помститись древлянам. Вона зібрала військо, взяла з собою сина Святослава і вирушила в похід на Іскоростень. Неподалік міста Святослав встромив батьківський меч в землю і розпочав битву. Древляни втекли, а місто взяли в облогу.

Через рік княгиня відправила листа древлянам, що більше не буде мститись, а тільки візьме данину. Ольга попросила прислати з кожного двору по три голуби й три горобці. Древляни зраділи такій милостині і все їй відправили. Дружинники відступили, а вночі прив'язали до лапок птахів трут з вогнем і відпустили на волю. Місто було спалене, а людей, які вижили, віддали в рабство або змусили платити данину.

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Мертвий князь Ігор russian7.ru

Правління Ольги

За час свого правління княгиня Ольга об'їздила всі свої володіння, щоб укріпити внутрішній стан держави. Вона закладала нові села, міста, наставляла в них урядників. Попередники Ольги більше ж зосереджували увагу на походах, битвах, зовнішній політиці.

Княгиня вперше упорядкувала систему збору податків. Вона ввела уроки – розміри данини, погости – пункти влади і прийоми данини та становища – місця зберігання данини. Податки, які збирали з древлян, ділили на три частини. Одна йшла на користа міста Вишгород, а дві третини діставались Києву.

Також були організовані ловища – це мисливські угіддя, багаті хутровим звіром. Хутро з Русі цінувалось купцями з інших країн, тому за рахунок ловища жила княжа родина.

У зовнішній політиці княгиня діяла дипломатично. Ольга особисто очолила посольство русів до Константинополя, де зуміла повернути вигідні умови торгових договорів. Також вона налагодила дипломатичні стосунки з імператором священної Римської імперії Оттоном І та Папою Римським.

У 961-962 році спроба Ольги християнізувати Русь зірвалася. Тим більше, син Святослав Ігоревич був ревним язичником. Він усвідомив, що Ольга захопила владу, і захотів це припинити. Святослав отримав підтримку в язичників, прогнав місіонерів і в 964 році усунув матір від влади. Про правління Святослава ви можете прочитати в будь-якому підручнику в розділі "Підручники з історії України за 7 клас".

Решту свого життя княгиня Ольга присвятила християнству. Вона побудувала дерев'яний храм святої Софії біля Золотих воріт. У "Повісті минулих літ" згадується також великий київський палац княгині Ольги.

Княгиня Ольга з дружиною ШколаЖизни.ру

Хрещення княгині Ольги

Коли Ольга об'їздила свої володіння, вона зрозуміла, що племена живуть за власними язичницькими законами. Проте княгиня бажала, щоб у державі панувала однодумність. Тому вона в 956 році відправилась до Константинополя для переговорів з візантійським імператором.

Ольга прибула і півроку чекала на зустріч. Коли княгиня вперше зустрілась з Костянтином Багрянородним, її звільнили від потрійного укліну, який відвідувачі повинні були робити перед імператорським троном. Імператор був зачарований красою цієї жінки і вирішив з нею одружитись. Але княгиня не бажала цього і проявила хитрість. Вона сказала, що є язичницею і хотіла б прийняти християнство з рук імператора.

У ніч з 17 на 18 жовтня 957 року в соборі святої Софії в Константинополі патріарх Феофіліктій і Костянтин VII Багрянородний особисто хрестили княгиню. При хрещенні вона отримала ім'я Олена. Однак після всього Ольга відмовилася стати дружиною Костянтина. Мовляв, закон християнський не дозволяє хрещеному батьку одружуватися з дочкою. Після цього імператор відпустив Ольгу в Київ з коштовними дарунками.

Хрещення княгині Ольги myukraine.org.ua

Цікаві факти про княгиню Ольгу

1. Деякі науковці вважають, що Ольга має варязьку кров. Її ім’я відповідає древньоскандинавському – Helga.

2. Існує легенда, що Ольга та Ігор познайомилися, коли князь був на полюванні на батьківщині дівчини. Князь попросив молодого юнака в човні перевезти його через річку. Проте це був не юнак, а Ольга. Тоді Ігор зробив дівчині непристойну пропозицію, що дуже обурило її. Вона відповіла йому: "Нехай я молода і незнатна, і одна тут, але знай: краще для мене кинутися в річку, ніж стерпіти наругу". Через декілька місяців настав час шукати князю дружину. Тоді він й згадав за Ольгу.

3.Ольга стала першою княгинею на Русі, яка прийняла християнство. Її хрещення зміцнило міжнародне становище Київської Русі.

4. Княгиня вважається покровителькою вдів і навернених християн.

5. У 1547 році Ольга була визнана рівноапостольною святою.

Якщо вам більше подобається дізнаватися інформацію у відеоформаті, тоді шукайте її у розділі "Онлайн-уроки за 7 клас з історії України".

Княгиня Ольга АиФ-Украина

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