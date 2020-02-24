Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

"Класи переповнені": в Раді визнали нестачу шкіл в Україні

1.9т
Читати матеріал російською

У великих містах України зараз неможливо дотриматися норми нового закону про освіту, за якою кількість учнів в класі початкової школи має не перевищувати 24 особи.

Про це заявила в ефірі ObozTV народна депутатка від партії "Голос", членкиня комітету з питань освіти, науки та інновацій Інна Совсун. Вона закликала місцеву владу звернути увагу на дефіцит шкіл у Києві, Харкові, Львові та Одесі.

Новини
В Україні масово закриють сільські школи: Новосад пояснила, які залишать

Совсун визнала, що нова норма закону про середню освіту не відповідає реальній ситуації в українських мегаполісах.

"Коли ми ухвалювали закон про повну загальну середню освіту, ми лобіювали норму про те, щоб в початковій школі було максимум 24 дитини. До цього було встановлено (обмеження. – Ред.) 30 дітей. Ми домоглися, щоб у законі було записано 24. Ми розуміємо , що зараз це неможливо здійснити в таких містах, як Київ, Харків, Львів чи Одеса, де класи переповнені", – зазначила депутатка.

"Але це має бути мотивацією для місцевої влади. Подивіться, що у нас відбувається, нам потрібно будувати нові школи", – наголосила вона.

При цьому Совсун уточнила, що в сільських школах, навпаки, може спостерігатися скорочення кількості учнів.

За новим законом, максимум для початкової школи – 24 учні в класі

За новим законом, максимум для початкової школи – 24 учні в класі

psmag.com/Shutterstock

Моя Школа OBOZREVATEL нагадує, що ухвалений Верховною Радою закон №0901 "Про повну загальну середню освіту" спрямований на підпис президентові.

Крім зміни норми про кількість учнів у класі, закон запроваджує широкий перелік інших новацій. Зокрема, документ гарантує зарахування в початкову школу без конкурсів, передбачає додаткові надбавки вчителям, надає учням можливість вибору предметів. При цьому в законі обмежені в правах батьківські комітети та залишена лазівка для російської мови.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 15:00 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Реформа освіти" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Реформа освіти школи Києва школа Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Інна Совсун
Місце
Україна
Теги
школа шкільна реформа закон про освіту
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
8
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-самое главное в жизни кастрюлеголовых выучит это
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
За что им платить то этим учителям если они и так обдирают людей уже в наглую,каждый месяц дай дай дай!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Загадка...население всё меньше и меньше...а школ не хватает...Где они?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0