"Класи переповнені": в Раді визнали нестачу шкіл в Україні

У великих містах України зараз неможливо дотриматися норми нового закону про освіту, за якою кількість учнів в класі початкової школи має не перевищувати 24 особи.

Про це заявила в ефірі ObozTV народна депутатка від партії "Голос", членкиня комітету з питань освіти, науки та інновацій Інна Совсун. Вона закликала місцеву владу звернути увагу на дефіцит шкіл у Києві, Харкові, Львові та Одесі.

Совсун визнала, що нова норма закону про середню освіту не відповідає реальній ситуації в українських мегаполісах.

"Коли ми ухвалювали закон про повну загальну середню освіту, ми лобіювали норму про те, щоб в початковій школі було максимум 24 дитини. До цього було встановлено (обмеження. – Ред.) 30 дітей. Ми домоглися, щоб у законі було записано 24. Ми розуміємо , що зараз це неможливо здійснити в таких містах, як Київ, Харків, Львів чи Одеса, де класи переповнені", – зазначила депутатка.

"Але це має бути мотивацією для місцевої влади. Подивіться, що у нас відбувається, нам потрібно будувати нові школи", – наголосила вона.

При цьому Совсун уточнила, що в сільських школах, навпаки, може спостерігатися скорочення кількості учнів.

За новим законом, максимум для початкової школи – 24 учні в класі psmag.com/Shutterstock

Моя Школа OBOZREVATEL нагадує, що ухвалений Верховною Радою закон №0901 "Про повну загальну середню освіту" спрямований на підпис президентові.

Крім зміни норми про кількість учнів у класі, закон запроваджує широкий перелік інших новацій. Зокрема, документ гарантує зарахування в початкову школу без конкурсів, передбачає додаткові надбавки вчителям, надає учням можливість вибору предметів. При цьому в законі обмежені в правах батьківські комітети та залишена лазівка для російської мови.

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