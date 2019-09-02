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Киянам, які обрали приватний садочок, місто платитиме гроші: подробиці

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Киянам, які обрали приватний дошкільний заклад, місто повертає кошти за садочок у розмірі 2490 гривень на місяць.

Про запроваджений базовий фінансовий норматив розповіла Олена Фіданян, директор Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації, пише Укрінформ.

"Батьки можуть укласти угоди з приватним садочком та з районним управлінням освіти і отримати компенсацію, бо вони є платниками податків, і їх дитина має право на муніципальний садочок", – йдеться в повідомленні.

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КМДА виставила одну умову: приватний заклад має бути повного дня перебування, зі сном та харчуванням. Він повинен мати такі ж умови, як і комунальний садочок.

Зазначається, що компенсацією з попереднього навчального року у Києві скористалася 191 родина. Проте місто орієнтувалось на понад 4 тисячі таких родин.

Садочок

Садочок

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Тема
дошкільний період
Місце
Україна Київ
Тег
дитячий садок
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