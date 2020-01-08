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"Китайці гарують, а наші прогулюють уроки": шкільний пост українки вразив мережу

2.4т
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Користувачів мережі вразив пост про різницю між китайськими і українськими школярами у ставленні до навчання.

Виконавча директорка Української освітньої платформи EduPay Тетяна Єфімова на своїй Facebook-сторінці пояснила, що китайські учні платять гроші за навчання і з дитинства "гарують на повну силу", а українці, отримуючи безкоштовну освіту, намагаються прогуляти уроки, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Поки українські батьки радіють звільненню першачків від домашніх завдань, а випускники бажають спростити ЗНО чи зовсім його скасувати, китайці вчаться так, наче це найвища мета їхнього життя", – зазначила Єфімова.

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Українська студентка, яка навчалася за програмою обміну в Франції, розповіла жінці, що в групі іноземців було понад 30 китайців, і всі вони демонстрували ідеальні знання.

"От і в чому секрет китайської освіти? 100% платність? Те, що діти з малечку "гарують" на повну силу? І що не так з нашою безкоштовною освітою, за якої діти намагаються прогуляти уроки, а батьки прагнуть зменшення навантажень на бідних діточок?" – додала Єфімова.

школярі

школярі

Etcetera Media

Користувачі мережі почали обговорювати проблему.

"Ні діти, ні батьки не мають мотивації вчитися, перспектив ніяких", "Розмовляла з вчителькою англійської мови. До неї маленький китаєць ходить на додаткові заняття. За її словами, заняття не скасовувалися навіть тоді, якщо дитина захворіла", – написали в коментарях.

"Китайці гарують, а наші прогулюють уроки": шкільний пост українки вразив мережу

Скриншот коментарів

"Китайці гарують, а наші прогулюють уроки": шкільний пост українки вразив мережу

Скриншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, лист до святого Миколая маленької українки з СРСР зворушив мережу.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
школа Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
діти освіта школа
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Mdn Ndm
Mdn Ndm
Пахать на уроках не нужно.Учиться нужно тому,что нравится и представляет ценность.А 90% школьной программы нафиг никому не надо.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Не надо переживать на этот счет. Вырастут - будут пахать. На польских плантациях.
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