Влада Китаю заборонила дітям грати в онлайн-ігри з 22:00 до 08:00.

Вдень і ввечері їм дозволено робити це обмежений час: півтори години в будні і максимум три години у вихідні, пише OBOZREVATEL з посиланням на The Guardian.

Для відстеження активності на ігрових платформах будуть встановлені спеціальні ідентифікатори. Крім того, всіх геймерів 8-16 років обмежили в донатах.

"Ігрові рахунку можна буде поповнити не більше ніж на 200 юанів на місяць (приблизно 700 гривень). Більш старші любителі RPG і Action (16-18 років) за той же період зможуть донатити лише 400 юанів (близько 1400 гривень), причому не більше 100 юанів за раз", – йдеться в повідомленні.

Китайським дітям заборонили запускати онлайн-ігри вночі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії піддали цензурі обкладинку комп'ютерної гри через схожість з іконою.

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