Кислоти та луги – це два особливі види хімічних речовин. Майже всі рідини певною мірою є або кислотами, або лугами. Все залежить від типу іонів у ній. Якщо в рідині багато іонів водню – це кислота. Якщо багато іонів гідроксиду – луг.

Кислоти та луги часто використовують в науці та техніці. Автомобільні акумулятори використовують сірчану кислоту. Хімічні реакції між кислотними та свинцевими пластинами в акумуляторі допомагають завести електрику для запуску машини. Їх також використовують у багатьох побутових засобах для очищення, внесення добрив для посівів. Бажаєте дізнатися про поширення в науці таких хімічних речовин як оксиди чи солі? Ви зможете це прочитати це в підручнику з хімії за 8 клас, автор Савчин М.М.

pH шкала

Вчені використовують шкалу рН для вимірювання того, наскільки кислотна чи лужна рідина. pH – це число від 0 до 14. Від 0 до 7 – кислоти, причому 0 є найсильнішими. Від 7 до 14 – луги, 14 – найсильніший луг. Якщо рідина має рН 7, вона буде нейтральною. Це було б щось на зразок дистильованої води. Наприклад, оцтова кислота вважається слабкою і має pH близько 5.

Кислоти з рівнем pH близько 1 дуже реактивні і можуть бути небезпечними. Те саме стосується лугів, що мають pH близько 13. Хіміки використовують сильні кислоти та луги для отримання хімічних реакцій в лабораторії. Хоча вони можуть бути небезпечними, ці сильні хімічні речовини також можуть бути корисними для людини.

Найпростіший спосіб вимірювання pH – використання індикатора. Індикатори – це речовини, які беруть різне забарвлення при різних значеннях pH.

Лакмус червоніє в кислому середовищі і синіє в лужному. Метиловий оранжевий змінює колір в інтервалі pH 3-4,5. Використання комбінацій індикаторів дозволяє досить точно визначити водневий показник.

Таблиця pH продуктів vencon.ua

Кислоти в природі

У природі багато сильних кислот. Деякі з них небезпечні і використовуються як отрута комах і тварин. Деякі є корисними. Багато рослин мають кислоти та основи у своєму листі, насінні або навіть у своєму соку. Наприклад, у лимонів та апельсинів у соку є лимонна кислота, в яблука – яблучна, в кислого молока – молочна. Щавель має кислий смак, бо в його листі міститься щавлева кислота.

Кислоти та луги в органах людини

Тіло людини також використовує кислоти та луги. Наші шлунки використовують соляну кислоту для перетравлення продуктів. Вона також вбиває бактерії і допомагає утримати нас від хвороби.

Наші м’язи виробляють молочну кислоту, коли ми займаємося фізичними вправами. Підшлункова залоза використовує луг, щоб допомогти травленню.

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Цікаві факти:

Кислоти та луги можуть допомогти нейтралізувати один одного.

Міцні луги можуть бути слизькими.

Луги мають гіркий смак.

Білки складаються з амінокислот.

Вітамін С – це також кислота, яка називається аскорбіновою.

Аміак – лужна хімічна речовина.

Дали завдання з підручника визначити кислоти і написати їм назви? Шукайте його в розділі ГДЗ та відповіді з хімії за 8 клас.