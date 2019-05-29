"Кине школу в 10": знаменитість здивував підходом до виховання сина

Відомий британський ведучий Саймон Коуелл, який раніше сильно схуд і здивував квітучим зовнішнім виглядом, збирається припинити навчання сина в школі у віці вже 10-ти років.

На його думку, це тільки піде дитині на користь, пише The Sun.

Відзначається, що Еріку Коуеллу всього 5 років, і його навчання хочуть завершити вже у віці 10 років, оскільки домашні завдання нібито повинні бути заборонені, а шкільна освіта не має сенсу.

Ерік Коуелл

За словами Саймона, йому було набагато краще поза школою, хоча він і просто викидав свої домашні завдання, постійно підробляв папери з оцінками, перш ніж показувати їх мамі, і рано припинив навчання.

На його думку, краще його син нехай буде працювати на нього з малих років, якщо це буде можливо.

"Здорова, щаслива дитина важливіша переоціненої, напруженої дитини", - каже ведучий.

Варто зауважити, що його слова приголомшили громадськість, зокрема, британська влада закликає його не заохочувати дітей в цьому напрямку і пошукати хороші приклади роботи системи освіти.

Так, не у всіх дітей є можливість жити так, як Ерік Коуелл, і в багатьох малозабезпечених сім'ях якісна освіта, - єдиний шанс чогось домогтися.

Нагадаємо, раніше вчителі наразили себе на смертельну небезпеку в процесі виконання свого педагогічного обов'язку.

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