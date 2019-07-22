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Київського школяра оштрафовано за бійку: подробиці інциденту

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Учня 9-го класу школи №259 Києва оштрафувано на 100 тисяч гривень. У прокуратурі повідомили, що покарання школяр отримав не за булінг, а за побиття однокласника, що призвело до серйозних наслідків. У цьому випадку мова не йде про тривале цькування.

Рішення виніс Деснянський районний суд Києва. Крім того, за скоєне школяр отримав рік умовно. Мова йде про випадок, який стався ще в січні 2019 року. Тоді на шкільному стадіоні побилися дев'ятикласники, пишуть "ФАКТИ".

"Суд встановив, що обвинувачений завдав своєму однокласнику безліч ударів по голові. В результаті потерпілий хлопець потрапив до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, переломом лобної пазухи, струсом мозку і крововиливом в лобовій частині", – йдеться в повідомленні.

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Потерпілий провів в лікарні декілька тижнів. Підлітку знадобилася операція. У суді його батьки розповіли, що навіть після лікування у нього трапляються часті головні болі, безсоння. Йому потрібна подальша реабілітація.

"З огляду на те, що 15-річний обвинувачений повністю визнав свою провину і розкаявся, суд за згодою обох сторін пішов за спрощеною процедурою і не досліджував докази обвинувачення, які сторона захисту не оскаржувала", – повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець.

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Зазначається, що штраф розміром 100 тисяч гривень заплатять батьки, оскільки обвинувачений неповнолітній.

Директор школи №259 відмовився від коментарів, тому не відомо, чи залишаться хлопці навчатись в одній школі і в одному класі.

Бійка школярів

Бійка школярів

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Тема
Інциденти в школах
Особа
Надія Максимецб
Місце
Україна Київ
Теги
школа побили школяра конфлікт в школі штрафы
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