Київського школяра оштрафовано на 100 тисяч гривень: що трапилося

Деснянський районний суд Києва оштрафував учня 9 класу столичної школи №259 на 100 тисяч гривень за побиття однокласника.

Конфлікт відбувся в січні 2019 року. Між однокласниками відбувся конфлікт на шкільному стадіоні, який переріс у бійку. Обвинувачений завдав потерпілому не менше 17 ударів кулаками, пише Інформатор з посиланням на реєстр судових рішень.

"В результаті потерпілий отримав травми середнього ступеня тяжкості і розлад здоров’я терміном на 21 день. Нападник визнав свою провину, після чого отримав покарання у вигляді одного року позбавлення волі, щоправда умовно", – йдеться в повідомленні.

Школяр і його батьки повинні компенсувати 2 676 гривень матеріального і 100 тисяч гривень морального збитку.

Булінг Галицький Кореспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайського вчителя покарали за булінг.

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