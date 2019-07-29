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Київський військовий ліцей вперше прийняв на навчання дівчат: що відомо

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До Київського військового ліцею імені Івана Богуна вперше вступило 20 дівчат.

Як розповів заступник начальника ліцею з навчальної роботи, полковник Дмитро Оржешко, програма вступу для дівчат і хлопців відрізнялася лише у здачі нормативів із фізичної підготовки, пише УНН.

"Наприклад, бігом на швидкість, силовими вправами – хлопці підтягувалися, а дівчата віджималися від підлоги", – зазначив Оржешко.

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У березні 2019 року Міністерство оборони дозволило дівчатам здобувати освіту у військових та військово-морських ліцеях. Тому за результатами вступної кампанії-2019 у військовому ліцеї будуть навчатись 300 осіб, з них 20 – дівчат.

За словами Оржешка, у дівчат будуть окремі туалети, душові та казарми.

Дівчата-військові

Дівчата-військові

UkrMedia

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна Київ
Теги
освіта Міністерство оборони України
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