Київський військовий ліцей вперше прийняв на навчання дівчат: що відомо

До Київського військового ліцею імені Івана Богуна вперше вступило 20 дівчат.

Як розповів заступник начальника ліцею з навчальної роботи, полковник Дмитро Оржешко, програма вступу для дівчат і хлопців відрізнялася лише у здачі нормативів із фізичної підготовки, пише УНН.

"Наприклад, бігом на швидкість, силовими вправами – хлопці підтягувалися, а дівчата віджималися від підлоги", – зазначив Оржешко.

У березні 2019 року Міністерство оборони дозволило дівчатам здобувати освіту у військових та військово-морських ліцеях. Тому за результатами вступної кампанії-2019 у військовому ліцеї будуть навчатись 300 осіб, з них 20 – дівчат.

За словами Оржешка, у дівчат будуть окремі туалети, душові та казарми.

Дівчата-військові UkrMedia

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