Київський національний університет імені Тараса Шевченка незаконно побудував житловий багатоквартирний будинок на ділянці, яку держава надала у користування вишу.

Житловий комплекс "Сонячна брама" знаходиться на вулиці Ломоносова 73-79 в Києві. Будівельна компанія не отримувала жодних дозволів на будівництво, пише ProfiDom (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Новини Українські виші потрапили до списку найкращих університетів світу в 2020 році

Земельна ділянка під будинком належить державі, яку було передано у користування КНУ. У 2003 році виш уклав інвестиційний договір на будівництво багатоквартирних житлових будинків з ТОВ "Фірма "Т.М.М.". Але дозвільних документів для будівництва ні університет, ні компанія не отримували.

Київський університет потрапив у скандал через незаконний будинок

Будівельні роботи вже завершені, а об'єкт готують до експлуатації. Слідчі відкрили кримінальну справу за фактом самовільного зайняття земельної ділянки та зловживання службовим становищем.

Житловий комплекс "Сонячна брама" ЛУН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ректора українського вишу звинуватили в масштабних хабарах.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!