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Київський університет потрапив у скандал через незаконний будинок

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Київський національний університет імені Тараса Шевченка незаконно побудував житловий багатоквартирний будинок на ділянці, яку держава надала у користування вишу.

Житловий комплекс "Сонячна брама" знаходиться на вулиці Ломоносова 73-79 в Києві. Будівельна компанія не отримувала жодних дозволів на будівництво, пише ProfiDom (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Земельна ділянка під будинком належить державі, яку було передано у користування КНУ. У 2003 році виш уклав інвестиційний договір на будівництво багатоквартирних житлових будинків з ТОВ "Фірма "Т.М.М.". Але дозвільних документів для будівництва ні університет, ні компанія не отримували.

Київський університет потрапив у скандал через незаконний будинок

Київський університет потрапив у скандал через незаконний будинок

Будівельні роботи вже завершені, а об'єкт готують до експлуатації. Слідчі відкрили кримінальну справу за фактом самовільного зайняття земельної ділянки та зловживання службовим становищем.

Житловий комплекс "Сонячна брама"

Житловий комплекс "Сонячна брама"

ЛУН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ректора українського вишу звинуватили в масштабних хабарах.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Новини Києва та Київської області Освіта в Україні
Місце
Україна Київ
Теги
будівництво освіта Київський Національний університет імені Тараса Шевченка
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