У Києві школярі почали харчуватися по-новому: у мережі показали фото

У школах Дарницького району міста Києва стартував проєкт "Мультипрофільне харчування": школярі на вибір отримують ту чи іншу страву.

Леся Шелест проінспектувала, як запрацювала система в школі І-го ступеня №333, де навчається її донька (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"1 жовтня в меню на вибір: сирник або оладик, можна взяти зі сметанкою або повидлом, а також варені яйця. Пити: чай або компот зі слив і яблук. Рівно о 9:00 розпочинається харчування першачків. Усі п’ять класів (170 учнів) впоралися за пів години", – написала мама школярки на своїй Facebook-сторінці.

За її словами, їжа школярам сподобалася. Все подають теплим, у напоях цукру небагато.

"Учора були нагетси з курячого м’яса й сосиски, то діти більше брали сосиски. А якщо на вибір каша й макарони, то розлітаються останні", – додала Шелест.

Постачальником шкільного харчування в навчальному закладі є скандальне підприємство "Pontem.ua". Проте директорка школи Наталія Біба зазначила, що шеф-кухар їдальні контролює своїх підлеглих кухарів, затверджує меню на два тижні, щоранку дегустує приготоване, а про всі проблеми відразу повідомляє у фірму.

Харчування в початковій школі №333 Facebook Lesya Shelest

Харчування в початковій школі №333 Facebook Lesya Shelest

Харчування в початковій школі №333 Facebook Lesya Shelest

Харчування в початковій школі №333 Facebook Lesya Shelest

Харчування в початковій школі №333 Facebook Lesya Shelest

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Івано-Франківську кухарі виступили проти оновленого меню для школярів.

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