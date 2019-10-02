Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

У Києві школярі почали харчуватися по-новому: у мережі показали фото

835 Читати матеріал російською

У школах Дарницького району міста Києва стартував проєкт "Мультипрофільне харчування": школярі на вибір отримують ту чи іншу страву.

Леся Шелест проінспектувала, як запрацювала система в школі І-го ступеня №333, де навчається її донька (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"1 жовтня в меню на вибір: сирник або оладик, можна взяти зі сметанкою або повидлом, а також варені яйця. Пити: чай або компот зі слив і яблук. Рівно о 9:00 розпочинається харчування першачків. Усі п’ять класів (170 учнів) впоралися за пів години", – написала мама школярки на своїй Facebook-сторінці.

Новини
"Шведський стіл" в школах Києва: з'явилися нюанси про харчування дітей

За її словами, їжа школярам сподобалася. Все подають теплим, у напоях цукру небагато.

"Учора були нагетси з курячого м’яса й сосиски, то діти більше брали сосиски. А якщо на вибір каша й макарони, то розлітаються останні", – додала Шелест.

Постачальником шкільного харчування в навчальному закладі є скандальне підприємство "Pontem.ua". Проте директорка школи Наталія Біба зазначила, що шеф-кухар їдальні контролює своїх підлеглих кухарів, затверджує меню на два тижні, щоранку дегустує приготоване, а про всі проблеми відразу повідомляє у фірму.

Харчування в початковій школі №333

Харчування в початковій школі №333

Facebook Lesya Shelest

Харчування в початковій школі №333

Харчування в початковій школі №333

Facebook Lesya Shelest

Харчування в початковій школі №333

Харчування в початковій школі №333

Facebook Lesya Shelest

Харчування в початковій школі №333

Харчування в початковій школі №333

Facebook Lesya Shelest

Харчування в початковій школі №333

Харчування в початковій школі №333

Facebook Lesya Shelest

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Івано-Франківську кухарі виступили проти оновленого меню для школярів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
школа
Місце
Україна Київ
Теги
школа харчування діти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы