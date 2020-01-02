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Київські школярі отримали золоті медалі на Міжнародній олімпіаді з математики

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Учні ліцею №208 міста Києва здобули золоті медалі на Міжнародній олімпіаді з математики WIMO (World International Mathematical Olympiad).

Як повідомили в департаменті освіти Києва у Facebook, змагання проходили в Токіо (Японія) 27-30 грудня. Олімпіада складалася з 30 задач з логіки, алгебри, теорії чисел, геометрії та комбінаторики.

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Відбувалися змагання англійською мовою для всіх учасників, без перекладу на рідні мови.

Київські школярі отримали золоті медалі на Міжнародній олімпіаді з математики

Київські школярі отримали золоті медалі на Міжнародній олімпіаді з математики

Ліцей 208 м. Києва Facebook

"Українська команда складалася з шести учнів. Від ліцею № 208 м.Києва в олімпіаді брали участь Михайло та Катерина Сидоренко, учні 5-В класу, які отримали золоті медалі. Михайло другий рік поспіль здобуває кубок чемпіона WIMO за абсолютний найкращий результат в паралелі", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські студенти перемогли на конкурсі інновацій в Сінгапурі.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна Київ
Теги
нагорода діти школа
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