Київ увійшов у топ-20 найдоступніших студентських міст світу

У загальному рейтингу найкращих студентських міст світу Київ посів 20-те місце за доступністю. В українській столиці студенти значно менше витрачають на життя, ніж у багатьох інших європейських містах.

Як пише Освіторія, найкращими студентськими містами світу визнали Лондон, Токіо та Мельбурн.

"Під час дослідження опитали майже 90 тисяч теперішніх і майбутніх іноземних студентів. Враховували скільки в місті рейтингових університетів, чи є гідна робота для молоді, які ціни, якість життя, привабливість для студентів тощо", – йдеться в повідомленні.

За індикатором "Активність роботодавців" Київ оцінили на 92 сходинку. Бралось до уваги можливості працевлаштуватися після закінчення вишу і порівняння зарплат випускників в містах по всьому світу.

За бажанням іноземних студентів навчатися в столиці України – місто посіло 128 сходинку.

Київський університет імені Шевченка Хвиля Десни

Як повідомляв OBOZREVATEL, виші України оприлюднили списки зарахованих на бюджет.

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