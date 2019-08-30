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"Кидались камінням в школяра": в Одеській області покарали батьків за булінг сина

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За те, що школярі з Овідіопольського району (Одеська область) кидались камінням у свого однолітка, батьки одного з винуватців заплатять штраф.

Інцидент стався в травні 2019 року, пише "Пушкінська" з посиланням на судовий реєстр.

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"Згідно з матеріалами справи, у четвер після уроків група учнів вийшла в шкільний двір. Там вони стали кидати камені в однолітка, від чого той отримав тілесні ушкодження", – йдеться в повідомленні.

Як наслідок, батьків одного з розбійників притягли до відповідальності. Їм доведеться заплатити 850 гривень штрафу і 384 гривні судового збору.

Булінг

Булінг

acc.cv.ua

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Одеса
Теги
конфлікт в школі побили підлітка булінг новини Одеси
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