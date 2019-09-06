Кібербулінг в Україні: майже кожен третій підліток страждає від цькування в інтернеті

За даними опитування U-Report, який проводить Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), майже кожен третій український підліток ставав жертвою онлайн-цькування, а 16% – були змушені пропускати заняття в школі через кібербулінг і насильство.

В Україні до опитування долучилися понад 6500 підлітків. Респонденти анонімно зазначали, що найчастіше вони зазнають булінгу в соціальних мережах Facebook, Instagram, Snapchat і Twitter, пише УП.Життя.

В Україні більше половини молодих людей вважає, що проблему може вирішити сама молодь. В той час, кожен п’ятий український підліток думає, що державні органи теж мають бути відповідальними за подолання кібербулінгу.

А близько 59% українців зізналися, що вони знають про приватні онлайн-групи школярів, де діти обмінюються інформацією про своїх однолітків із метою цькування.

"Один із ключових висновків, які можна зробити з отриманих відповідей, – необхідно активно залучати молодь і дітей та налагоджувати з ними партнерство", – наголосила Наджат Маала Мджід, спеціальна представниця Генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей.

Кібербулінг Надзвичайна ситуація +

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайського вчителя покарали за булінг.

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