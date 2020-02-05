Керівництво заперечує: на Черкащині дітей в садку годували черв'яками

У дитсадку "Зірочка" міста Чигирин Черкаської області дітям подали на обід компот з черв'яками, проте керівництво вважає це фальсифікацією.

Як йдеться в сюжеті програми "Свідок" на НТН, батьки заявили, що вже не вперше в дошкільному закладі підіймається тема неякісного харчування (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Терпець працівникам їдальні в дитсадку увірвався, і вони вирішили оприлюднити в соцмережі фото продуктів, з яких їм доводиться готувати для дітей. На них зафіксовано фарш із суцільного жиру, з якого малюкам роблять тефтелі. Також кухарі вибирали із сухофруктів хробаків, щоб вони не потрапили до компоту дошкільнят.

"Це вже третій скандал. Після скандалів місяць все добре, їжа відповідає нормам, а потім все знову. Раніше дітей нагодували кашею з гороху та смаженою мойвою з кістками", – розповів один із батьків.

Скріншот відео

М'ясо для дітей, яке майже повністю складається з сала Скріншот відео

Сухофрукти з хробаками Скріншот відео

Завідувачка дитсадка Раїса Вараницька повідомила, що про скандали через неякісне харчування їй невідомо, а за прийом продуктів відповідає комірник. Остання теж своєї вини не вбачає.

Дитсадком вже зацікавилася Держпродспоживслужба, а в місцевому відділі освіти заявили, що проведуть службову перевірку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Харківщині розгорівся скандал через моторошні умови в новому дитсадку.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!