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Двох вчителів звільнили з католицької школи через сексуальну орієнтацію

1.8т
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В католицькій школі у місті Кеннеді (США) звільнили вчителя англійської мови Пола Данфорта і тренерку з футболу Мішель Бітті за те, що вони заручилися зі своїми одностатевими партнерами.

Через конфлікт учні влаштували масовий протест у передпокої навчального закладу, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Bored Panda (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Під час прийняття на роботу вчителі підписували договори, які передбачали звільнення, якщо спосіб життя вчителя не сумісний з католицькими моральними цінностями. Проте ніхто не очікував, що керівництво справді когось звільнить.

Протести в школі

Протести в школі

boredpanda

"Це сміливіше за все, що я бачив у діях дорослих. Привід і готовність потрапити в біду досить надихаючі. Це інший погляд на світ", – наголосив наречений Пола Данфорта Шон Ніберг.

Пол Данфорт і Мішель Бітті

Пол Данфорт і Мішель Бітті

boredpanda

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському Санкт-Петербурзі вчителя звільнили за те, що він прочитав школярам "Исповедь хулигана" Сергія Єсеніна.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
родина Інциденти в школах
Місце
США
Теги
релігія ЛГБТ діти протест викладач конфлікт в школі скандал в школе
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