В Україні студенти та школярі перейшли на дистанційну форму навчання. Щоб не нудьгувати вдома і провести час з користю, його краще витратити на саморозвиток: навчання онлайн, вебінари та лекторії.

На період карантину з'явилося ще більше безкоштовних можливостей навчатися. Тому Радіо Свобода зібрала список для тих, хто бажає опанувати нове вміння або навіть здобути нову професію, лежачи на дивані.

Карантин в Україні: топ-10 безкоштовних варіантів для навчання онлайн Eduget

Якщо ви випускник і невтомно готуєтеся до ЗНО, то на ТК "РАДА" та YouTube-каналі МОН розпочали трансляцію лекцій з української мови та літератури, біології, математики та історії України.

Онлайн-курси Prometheus – на платформі можна не лише підготуватися до ЗНО, а й без паніки дізнатися всі факти про коронавірусну інфекцію.

Міжнародний онлайн-проєкт Coursera відкрив доступ до понад 3800 курсів і 400 спеціалізацій (із 12 березня до 31 липня).

Виступи з TEDxKyiv – відеобібліотека з цікавими лекціями про все на світі.

Освітній ресурс Khan Academy позиціонує себе як можливість здобути освіту всім із будь-якого куточка планети. Можна знайти модулі з безлічі предметів – на будь-який смак.

Освітній хаб EduHub.in.ua – відкрито вільний доступ до 9 своїх лекції за темами: "Управління людьми і проєктами", "Емоційний інтелект", "Персональна ефективність", "Продажі і комунікації", "Мистецтво викладання", "Школа HR", "Діти покоління Z", "Екологія", "Чесна країна".

Платформа EDX дозволяє пройти онлайн-курси від топових світових університетів. Там є великий вибір рідкісних мов для вивчення.

Онлайн-школа BEEHIVEOR – відкритий доступ до таких лекцій: "Він і Вона: нейробіологія статевих відмінностей", "Як пам'ять створює мистецтво", "Втілене пізнання: Мистецтво в заручниках тіла", "Як мозок створює мистецтво: пошук емоції", "Нейроміфи в освіті. Спростування", "Нейробіологія впевненості".

Лекції "Тато бренда" від Андрія Федоріва – у звичайний час за ці лекції потрібно було заплатити 200 американських доларів. Тепер вони повністю безкоштовні.

Діджитал агенція Postmen проводить WakeUp-трансляції з лідерами в різних галузях. Запрошені гості розповідають про свій досвід роботи в легкому ненав’язливому форматі, який гарно підійде як тло для сніданку. Лекції можна прослухати на їхній фейсбучній сторінці та ютюб-каналі.

Карантин в Україні: топ-10 безкоштовних варіантів для навчання онлайн Студвей

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось про топ-10 серіалів для підлітків та їхніх батьків на час карантину.

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