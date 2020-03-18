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Карантин в Україні: Шмигаль розповів, що буде зі студентами в гуртожитках

1.6т
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав вищі навчальні заклади не відправляти студентів з гуртожитків додому під час карантину через коронавірус.

В ході засідання Кабінету міністрів 18 березня він зазначив, що доручить пропрацювати це питання Міністерству освіти (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Студенти в гуртожитках

Студенти в гуртожитках

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"Не відправляйте студентів з гуртожитків. Багатьом нікуди їхати, особливо тим, хто з тимчасово окупованих територій. Тому керівників навчальних закладів прошу не виселяти студентів. Навпаки сприяйте тому, щоб вони залишалися в гуртожитках, максимально самоізолювавшись. У разі необхідності допомагайте їм з доставкою їжі та ліків", – звернувся Шмигаль до ректорів вишів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні установи професійної освіти, професійноїо предвищої і вищої освіти порушили правила карантину, який спрямований на уникнення поширення коронавірусу. Так, учнів і студентів під час карантину відправляють на практику, проводять масові заходи.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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