Карантин у школах України: стало відомо, чи заплатять вчителям за вимушені канікули

В Україні за працівниками шкіл, у яких запровадили карантин через різку захворюваність на грип і ГРВІ, повинна зберігатися заробітна плата.

Як повідомили у Профспілці працівників освіти, відповідно до п. 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати, коли навчальний процес призупинений з незалежних від учителя причин, він зобов'язаний виконувати іншу організаційно-педагогічну роботу. Тоді оплата здійснюватиметься з розрахунку зарплати, встановленої при тарифікації, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"У випадку, якщо такої роботи немає, час простою оплачується в порядку і розмірах, визначених ст. 113 Кодексу законів про працю України. Тобто, з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу)", – зазначили у профспілці.

Керівникам установ і закладів освіти рекомендують забезпечити оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу).

Стало відомо, чи заплатять вчителям за карантин у школах України ЧЕline

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше освітній омбудсмен пояснив, як вчителям отримати обіцяну надбавку.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся