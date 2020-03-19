Заступниця в.о. міністра освіти Любомира Мандзій розповіла про організацію роботи педагогічних працівників у період карантину та які права вони мають.

Освітянка відповіла на питання, які турбують вчителів, на Facebook-сторінці МОН під час онлайн-трансляції, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Карантин не впливає на зарплату

Оплата праці педагогічних працівників в період карантину має бути в межах середньої заробітної плати. Відповідне роз’яснення підготувало МОН та розіслало в регіони. Середня зарплата – це зарплата, яка виплачується з усіма надбавками, які встановлені вчителю.

Карантин у школах: у МОН відповіли на важливі питання вчителів

Перевірка присутності вчителя в школі – неправомірна

Згідно з постановою №212 Кабінету міністрів та наказом №406 Міністерства освіти, не потрібно вимагати присутність вчителів у школах або вихователів у дитсадках. Проте в школі повинні видати наказ, в якому встановлений гнучкий графік роботи закладу. Керівник повинен забезпечити життєдіяльність школи, організувати графік чергувань. Але не потрібно вимагати у вчителів сидіти в школі біля стаціонарного телефону.

Карантин – не відпустка і не канікули

Керівникам закладів освіти заборонено вимагати від педагогічних працівників заяву на відпустку за власний рахунок. Чи скористатися правом піти у відпустку, може вирішувати виключно сам учитель. Як правило, в школах є графік відпусток, який затверджує роботодавець та погоджує профспілка.

Як організувати дистанційне навчання – вирішує вчитель

Вчитель обирає форму проведення занять, чи це будуть скайп-дзвінки, чи перевірка домашніх завдань за допомогою електронної пошти. Проте директор школи визначає форму облікового запису і може вимагати звітність за роботу в електронному вигляді. Ведення журналу на період карантину не передбачено. Вчитель може вести облік завдань, які передає учням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше освітній експерт дав поради, як правильно організувати дистанційне навчання для школярів.

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