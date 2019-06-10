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Канікули з користю: 5 навчальних Youtube-каналів українською

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Під час літніх канікул можна не тільки відпочивати, але й продовжувати пізнавати нове. Є кілька каналів на Ютубі, які роблять цей процес цікавим не тільки для дітей, а й для дорослих.

Цікава наука

Це один з найпопулярніших україномовних ресурсів, на якому зібрані відео на будь-яку тематику. Допоможіть дитині підписатися на "Цікаву науку", і вона дізнається, чому небо блакитне, деякі птахи не літають, що таке океанські течії і чи жили люди на Землі одночасно з динозаврами.

Пропонуємо кілька роликів цього каналу:

Наука та Всесвіт

Безліч якісних роликів з перекладом на українську мову про машину часу, екзопланети, телескопи і те, як час тече на Марсі.

Янко Гортало

Пізнавальний канал для тих, хто молодший. Пропонує веселі відео, які допоможуть у вивченні частин мови, види тварин, роботи аеропорту тощо. Юні глядачі також дізнаються, як готують піцу і з чого варять борщ.

Хмаринка

Мультфільми-розвивалки українською мовою, підібрані за тематикою, навчальні ролики про подорожі по Україні і вироби з паперу.

Хаббл Траббл

Новий науково-популярний канал, який веде юний блогер Богдан Гусаров. На Хаббл Траббл є відео про мікроби в космосі, дирижаблы та метеорити.

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