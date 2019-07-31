Канікули 2019-2020 в Україні: стало відомо, скільки і коли відпочиватимуть школярі

Школи України воліють визначати дати канікул з понеділка і закінчувати неділею – так простіше складати графіки і планувати заняття. Навчальний рік 2019-2020 не стане винятком.
Як пише 2016rik.com.ua, освіта буде орієнтуватися на систему чвертей. Тому розглядається календар, де відведено час на 4 канікулярних періоди.
Перша чверть, через те, що 1 вересня припадає на неділю, може розпочатись 2 вересня. Навчальний процес повинен закінчитися 25 жовтня (у п’ятницю).
Осінні канікули почнуться в понеділок 28 жовтня і триватимуть до 3 листопада 2019 року.
У другій найкоротшій чверті (триватиме 7 тижнів) учні прийдуть до навчальних закладів 4 листопада.
Зимові канікули почнуться 23 грудня. На навчання діти вийдуть після новорічних і різдвяних свят – 8 січня, яке припаде на середу.
"Але не виключено, що дати 16-денної перерви в навчанні будуть переглянуті, а зимові канікули скорочені", – йдеться в повідомленні.
Третя чверть розпочнеться 8 січня і закінчиться в п’ятницю 20 березня. Уже з 23 березня почнуться весняні канікули, які триватимуть до 29 березня включно.
"Саме на третю чверть припадає період масового захворювання на грип, тому не виключено, що дати і графік можуть бути скориговані за епідеміологічними показаннями", – йдеться в повідомленні.
Шкільні канікули
Вечірній Київ
Початок четвертої чверті навчального року 2019-2020 припаде на 30 березня і триватиме приблизно 9 тижнів, до 29 травня (п’ятниця). Таким чином літні канікули у школярів стартуватимуть з 1 червня.
Дати останніх дзвінків щорічно зазнають змін, тому закінчення четвертої чверті в 2020 році може бути перенесено.
Школярі можуть також розраховувати на додаткові дні відпочинку – державні свята України.
Календар додаткових вихідних шкільного сезону 2019-2020 буде виглядати так:
14 жовтня (понеділок) – День захисника України;
25 грудня (середа) – католицьке Різдво (швидше за все прийдеться на зимові канікули);
22 січня (середа) – День соборності України;
8 березня (неділя) – Міжнародний жіночий день (швидше за все додатковим вихідним днем буде визначена дата 9 березня);
19 квітня (неділя) – Світле Христове воскресіння, Великдень (вихідним буде визначено і 20 квітня);
1 травня (п’ятниця) – День праці;
9 травня (субота) – День Перемоги (можна вважати, що вихідним буде також 11 травня через перенесення).
Точний розклад канікул на 2019-2020 рік, навчальних та вихідних днів в Україні, можна буде дізнатися на офіційному інформаційному порталі навчального закладу або в секретаря школи.
Шкільні канікули
Профспілка працівників освіти
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